Một cành đào Lào nhập vào Việt Nam giá hơn 30 triệu đồng

Do năm nay thời tiết vùng miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực nước Lào giáp hai tỉnh trên rét đậm và có tuyết nên đào ít hoa và ít cành đẹp. Tuy nhiên, đào Lào tiếp tục chiếm lĩnh thị trường dù giá khá cao so với các năm trước. Nhiều người ở TP Vinh đang phải đốt lửa để sưởi ấm cho cành đào Lào kịp nở hoa đúng ngày tết.



Cành đào Lào được chặt đưa từ vùng sâu, vùng cao nước Lào mang về TP Vinh (Nghệ An) bán với giá hơn 30 triệu đồng. Ảnh: ĐẮC LAM

Một cành đào Lào loại lớn được chủ đưa ra giá bán hơn 30 triệu đồng, giá rẻ nhất là hơn 1 triệu đồng/cành. Giá này cao hơn nhiều lần so với giá đào Nhật Tân (Hà Nội).

Đào Lào được ưa chuộng vì cành mập, to, cây phong lan và nhiều rêu rừng còn bám trên cành trông rất cổ kính, hoa lại bung to và lâu tàn. Chơi đào Lào ngày tết là mốt của những đại gia ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhiều cơ quan, công ty cũng thích mua về chưng.

Những người bán đào Lào bên đường LêNin (TP Vinh) cho biết năm nay họ phải vào tận vùng sâu, vùng xa của nước Lào tìm mua đào trước cả tháng rồi nhập về Việt Nam bằng đường bộ.