Nhiều siêu thị khuyến mãi dịp 8-3

Bắt đầu sôi động ngay sau 14-2 với các mặt hàng truyền thống như hoa tươi, gấu bông, mỹ phẩm, hàng thời trang, các loại thẻ tiện ích, thẻ sử dụng dịch vụ làm đẹp và phiếu mua hàng siêu thị. Co.op Mart đã cùng với các nhà cung cấp và những đơn vị sản xuất chuẩn bị nguồn hàng khá phong phú về chủng loại, thiết kế và mức giá với mục tiêu chăm sóc thiết thực và toàn diện cho phái đẹp. Với bốn chương trình như Năng động và Tự tin với 1.000 sản phẩm giảm giá sâu không chỉ dừng lại ở phân khúc may mặc cơ bản mà từng bước được nâng lên thành thời trang thiết kế cập nhật theo xu hướng. Tiếp tục kích cầu đầu năm hệ thống siêu thị Co.op Mart thực hiện chương trình giảm giá tới 45% cho hơn 3.000 sản phẩm chăm sóc sắc đẹp chủ đề Rạng ngời ngày mới. Gồm các thương hiệu như Dove, Double Rich, Pond’s, Hazeline, Enchanteur, Nivea,... Các sản phẩm được kết thành dạng gói quà chủ đề 8-3, giá chỉ từ 34.900 đồng/set trở lên. Bên cạnh các chương trình giảm giá, các khách hàng có thẻ của Co.op Mart còn được tặng điểm thưởng khi mua sắm trong hai ngày thứ Bảy - 2 và 9-3-2013, thành viên VIP mua hàng tích 8 tặng 5 điểm thưởng theo chương trình Trao tặng yêu thương. Đặc biệt trong ngày 8-3, chương trình Mua sắm ngay, quà liền tay rút thăm chọn quà may mắn 100% trúng thưởng áp dụng cho khách mua hàng khu tự chọn với hóa đơn 500.000 đồng trở lên. Tại hệ thống Big C cũng vừa tung ra chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt lần 9 được triển khai tại 21 siêu thị Big C trên toàn quốc. Khuyến mãi cho khoảng 2.000 mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang... của hơn 200 nhà cung cấp với mức giảm giá 5%-50% kèm nhiều quà tặng. Cùng hàng loạt các hoạt động tư vấn chăm sóc sắc đẹp, dùng thử sản phẩm, trang điểm miễn phí, giao lưu với các chuyên gia và người nổi tiếng... đồng thời khuyến mãi hấp dẫn. Big C đặt mục tiêu tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, lần đầu tiên Big C kết hơp với Công ty Unilever Việt Nam mang đến chương trình rút thăm trúng thưởng với giải đặc biệt là một xe hơi Chevrolet Spark Van trị giá 300 triệu đồng. Với hóa đơn mua hàng 200.000 đồng các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của Unilever khách hàng nhận ngay phiếu rút thăm trúng thưởng. Năm nay chương trình được tổ chức với thời gian dài nhất từ trước đến nay là 32 ngày, từ 1-3 đến 1-4-2013.

Tương tự, hệ thống siêu thị Vinatexmart có chương trình Cùng phái đẹp mua sắm. Với hóa đơn mua sắm trị giá 500.000 đồng, tặng ngay voucher chăm sóc da cho các khách hàng nữ. Chương trình áp dụng tại các siêu thị Khánh Hội, Tân Thuận, Nhà Bè, Lãnh Binh Thăng từ ngày 2 đến 10-3-2013. Đồng thời, giảm giá đến 30% nhiều mặt hàng dành cho phái đẹp. Áp dụng khu vực miền Đông - TP.HCM, miền Tây - Tây Nguyên.

Đại diện Siêu thị Lotte Mart cho biết 8-3 năm nay thực hiện chương trình khuyến mãi Tôn vinh phái đẹp 8-3. Theo đó, hơn 300 sản phẩm giảm giá mạnh đến 49% thuộc nhiều ngành hàng, đặc biệt giảm giá mạnh các sản phẩm dưỡng da, chăm sóc tóc, thời trang... cho phái nữ. Ngoài ra còn có những chương trình make-up show “Rạng ngời vẻ đẹp Việt” với sự tham gia của các nhãn hiệu nổi tiếng Tenamyd, Missha, The Faceshop, Zaa, Yves Roscher. Với hóa đơn mua sắm từ 350.000 đồng trở lên, khách hàng là hội viên nữ sẽ được nhận ngay một vỉ gồm sáu trứng gà Lotte Mart. Các thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, thời trang đồng loạt giảm giá từ 20% trở lên cùng nhiều quà tặng hấp dẫn như Magoza, Yes, Việt Thy, Bonjour Paris...

TUYẾT TRẦN