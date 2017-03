Ô tô cũ hết đường vào Việt Nam

Thêm “vòng kim cô” với xe nhập khẩu Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ GTVT góp ý về dự thảo thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung quy định phải có “giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ tương đương”. Như vậy, ngoài yêu cầu phải có bản chính “giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” được quy định tại dự thảo thông tư, doanh nghiệp muốn nhập khẩu ô tô sẽ phải có thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường hoặc các loại giấy tờ có giá trị tương đương. Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng trong các trường hợp phải kiểm tra thực tế tại Việt Nam, nếu yêu cầu thêm bản chính giấy chứng nhận và phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng như tại dự thảo là không cần thiết; gây khó khăn, phức tạp về thủ tục hành chính mà không có tác dụng bảo đảm chất lượng xe theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tiền nhập ô tô tăng gần 20 lần Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tám tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 71.000 xe, trị giá gần 1,6 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập khẩu ít hơn hơn 23.000 xe nhưng giá trị lại cao gấp 19 lần. Thái Lan là thị trường lớn nhất cung cấp ô tô cho Việt Nam, kế sau là Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ.