Vietjet Air hủy chuyến, gần 170 khách vạ vật sân bay

Tối 11/8, 169 hành khách mua vé chuyến bay VJ 8385 từ Đà Nẵng đi TP HCM của VietJet Air rất bức xúc trước quyết định hủy chuyến bất ngờ của hãng. Lịch khởi hành của họ đã bị chuyển từ 18h xuống 23h35, rồi lại bị đổi về 18h45. Trước khi nhận được thông tin hủy chuyến vô thời hạn, những hành khách này còn được báo rằng phải đợi đến 21h40 mới được khởi hành.







Nhiều hành khách mua vé của hãng VietJet vạ vật chờ máy bay sau nhiều lần thông báo delay và cuối cùng là hủy chuyến bay. Ảnh: Nguyễn Đông







Hành khách phải ký vào phiếu hoàn vé với điều kiện không được khiếu kiện hãng. Ảnh: Nguyễn Đông



Không đưa ra giải pháp vận chuyển thay thế, VietJet Air thông báo sẽ bồi thường cho mỗi người 200.000 đồng (cùng với khoản tiền mua vé), nhưng phải nhận tại đại lý trong vòng 4 tuần và hành khách phải ký vào một cam kết không yêu cầu thêm bất cứ khoản trợ giúp nào.Hành khách Nguyễn Hạnh Thủy (trú tại TP HCM) cho biết, chị đặt vé khứ hồi của hãng cách đây 3 tháng cho 5 người. "Cuối tuần, gia đình tôi cho con ra Đà Nẵng chơi. Thứ hai, hai vợ chồng phải đi làm, các con đi học nhưng giờ hãng VietJet thông báo hủy mà không bố trí chuyến bay khác khiến công việc của gia đình tôi bị đảo lộn", chị nói.Rất nhiều hành khách khác cũng lỡ kế hoạch trong khi không phải ai cũng có điều kiện quay lại thành phố để lo chỗ ăn ở. Ông Nguyễn Văn Thanh (TP HCM) bỏ ra 6 triệu đồng để mua ngay vé của hãng khác do không muốn bỏ lỡ buổi họp quan trọng vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như ông Thanh bởi chuyến bay của các hãng khác cũng đã kín chỗ.Trao đổi với PV, ông Trần Đình Hoàng, Trưởng đại diện VietJet tại Đà Nẵng, cho biết, phải hủy chuyến do máy bay ở TP HCM trục trặc kỹ thuật, không thể bay ra Đà Nẵng. Hãng cũng không có máy bay dự phòng và các chuyến bay trong 2 ngày cũng đã bán hết vé nên VJ 8385 phải hủy không thời hạn."Đây là lần đầu tiên chuyến bay của hãng ở miền Trung phải hủy", ông Hoàng nói.Theo ông, việc bồi thường hủy chuyến bay 200.000 đồng một hành khách được áp dụng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải cho chuyến bay từ 500 đến 1.000km. Hãng cũng đã linh động việc hoàn tiền cho khách qua thẻ ATM.Cho rằng việc hủy chuyến là sự cố bất khả kháng, ông Hoàng còn cho rằng việc khách đi trên chuyến VJ 8385 bị lỡ công việc không thể đổ lỗi hết cho hãng này, vì bản thân chuyến bay chỉ đóng vai trò trung chuyển. "Tôi cũng đã gặp một số hành khách để giải thích", ông Hoàng thông tin.