Vinastas có mập mờ vụ thạch tín trong nước mắm?

Không rõ công bố thông tin nhằm mục đích gì? Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang, chỉ ra sự bất hợp lý về cách làm và công bố thông tin của Vinastas là lập lờ. Chính vì vậy các DN lẫn nhà khoa học đều phản ứng với Vinastas. “Không rõ họ công bố thông tin trên với mục đích gì, liệu có thực sự để bảo vệ người tiêu dùng hay không. Có rất nhiều nghi vấn”. Đại diện Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết cũng cho rằng cần phải xem xét lại các kết quả được công bố. Bởi nếu nước mắm nhiều đạm ăn độc hại, nhiễm thạch tín thì làm sao xuất khẩu đi nước ngoài được. Ví dụ nước mắm Phú Quốc, Phan Thiết… hiện đang xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ. Các thị trường này rất khó tính, nếu chứa asen vô cơ thì làm sao họ lại chấp nhận mua. “Hiệp hội đã kiến nghị lên cơ quan quản lý để có đánh giá khách quan, thông tin đúng sự thật” - đại diện Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết thông tin. Q.HUY Xây dựng quy chuẩn nước mắm Đề cập đến việc Vinastas công bố kết quả khảo sát nước mắm, ông Đặng Văn Chính, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, nói: “Vinastas không phải là cơ quan quản lý nhà nước nên tính trách nhiệm chỉ có mức độ. Thanh tra Bộ Y tế không tham khảo số liệu do Vinastas công bố và không có bình luận gì”. Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, cho hay Bộ với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương xem xét xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mắm. Trong đó có quy định cụ thể về hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng vi sinh. Đồng thời có quy chuẩn về nước mắm công nghiệp và truyền thống để phân biệt sự khác nhau. H.GIANG Có thể kiện Vinastas đòi bồi thường Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam (VLCAC), cho rằng Vinastas có quyền tổ chức thực hiện các khảo sát, nghiên cứu về sản phẩm nhằm phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, khi lấy mẫu sản phẩm để khảo sát phải đúng quy định, quy trình. Nếu không thì kết quả sẽ không có giá trị, thậm chí bị chủ sản phẩm khiếu nại. Bên cạnh đó, khi công bố thông tin thì phải hết sức rõ ràng, công bố rõ quy định, tiêu chuẩn và kết quả khảo sát, kiểm nghiệm có vi phạm pháp luật cụ thể gì. Nội dung vi phạm, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe, đến người tiêu dùng cũng phải hết sức rõ ràng. “Trong trường hợp Vinastas công bố khảo sát về asen, khi đưa thông tin kết quả khảo sát, đã không làm rõ thông tin hàm lượng asen cao nhưng là asen hữu cơ, không ảnh hưởng sức khỏe. Do đó đã ảnh hưởng đến các DN” - ông Hậu nói. Do đó theo luật sư Hậu, các DN có thể kiện đòi Vinastas bồi thường thiệt hại do việc công bố thông tin không rõ ràng. Việc bồi thường có thể gồm bồi thường vật chất và tinh thần. Q.NHƯ