Thủy sản nội địa ‘hút’ người dùng

Nuôi tôm trong nhà kính năng suất “khủng” DN chúng tôi đang nuôi tôm siêu thâm canh theo công nghệ cao trong nhà kính cho năng suất “khủng” 120-240 tấn/ha/năm, cao gấp 60-80 lần so với nuôi công nghiệp và bán công nghiệp thông thường (năng suất thường chỉ đạt 2-3 tấn/ha). Mô hình này áp dụng quy trình sản xuất nhà màng của Israel; công nghệ hệ thống lọc nước tuần hoàn của Đức và Mỹ… Quy trình khép kín từ giống, thức ăn đến chế biến, xuất khẩu nên giảm nhiều chi phí, giá thành cạnh tranh. Ngoài ra, do chỉ ứng dụng công nghệ vi sinh, không sử dụng chất kháng sinh nên tôm nguyên liệu sau thu hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không ngại các rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu. Riêng với con cá tra, các nhà nhập khẩu thủy sản tại châu Âu cho rằng chất lượng sản phẩm cá tra Việt Nam đều đạt các tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu. Tuy vậy, cá tra Việt Nam thiếu một chiến dịch marketing toàn cầu, thông tin minh bạch và ghi nhãn sản phẩm chính xác. Ông ĐẶNG QUỐC TUẤN,

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt-Úc Mỗi người tiêu thụ 27 kg thủy sản/năm Cơ hội cho ngành chế biến thủy sản trong nước là rất lớn khi tiêu thụ thủy sản bình quân của người Việt Nam ở mức cao, 27 kg/người/năm. Dự báo giá trị thủy sản chế biến tiêu thụ trong nước tăng bình quân 5,37%/năm trong giai đoạn 2011-2020. Mức tiêu thụ trong nước năm 2015 được dự báo đạt 790.000 tấn, năm 2020 sẽ đạt 940.000 tấn. TS ĐINH THỊ MỸ LOAN, Chủ tịch Hiệp hội

Các nhà bán lẻ Việt Nam