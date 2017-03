Đừng phạt em em!

Phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội được mở để xét xử bị cáo Hàng A Phong (33 tuổi, trú Mai Châu, Hòa Bình) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 3 giờ ngày 6-11-2011, Phong chở một đối tượng tên Hùng (không xác định được địa chỉ) bằng xe máy đi từ xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), mang theo 20 bánh heroin, trọng lượng 6,9 kg xuống Hà Nội. Khi đến cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phong và Hùng bị lực lượng công an kiểm tra. Lợi dụng trời tối, hai đối tượng bỏ trốn và để lại tang vật. Đến ngày 22-9-2014, Phong bị công an bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận được Hùng thuê vận chuyển năm bánh heroin (không biết thực sự là có 20 bánh) với giá 2 triệu đồng/bánh, tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ trả tiền. Khi bị công an kiểm tra, thấy Hùng bỏ chạy nên Phong cũng chạy theo và làm rơi ví. Sau đó, Phong thay đổi lời khai rằng chỉ được Hùng thuê chở từ Mai Châu (Hòa Bình) xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng chứ không hề biết việc Hùng bỏ túi heroin vào cốp xe máy của mình. Tuy nhiên, xác định hành vi trên của Phong đã phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Ngay sau đó, Phong đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm, do sự vắng mặt của một số nhân chứng ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.