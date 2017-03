Khởi tố hai bị can định bán quả bom nặng 225 kg

Ngày 1-3, VKSND tỉnh Bình Định cho biết viện đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan an ninh điều tra công an cùng cấp khởi tố bị can đối với Võ Trương (48 tuổi), Nguyễn Thái Bình (41 tuổi, cùng ngụ xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) cùng về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 20-1, trong khi lái xe đào đất san ủi mặt bằng tại cụm công nghiệp Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, một tài xế phát hiện một quả bom nằm dưới đất. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thiêu bảo tài xế lấy đất lấp lại để mình xử lý.

Sau đó, ông Thiêu chỉ chỗ quả bom cho Nguyễn Thái Bình để lấy bán phế liệu. Bình điện thoại, rủ Võ Trương - cũng làm nghề rà sắt phế liệu - tìm người bán quả bom.

Sau đó, Bình, Trương nhờ ông Thiêu đưa quả bom lên xe, kéo về nhà Trương cất giấu. Trong lúc Bình, Trương đang tìm người để bán quả bom trên với giá 10 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ quả bom.

Theo kết quả giám định của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, đây là quả bom phá của Mỹ còn sót lại sau chiến tranh, dài 1,54 m, đường kính 0,27 m, có trọng lượng 225 kg, bên trong chứa 93 kg thuốc còn nguyên, đuôi hỏa kim đã bị gãy, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.