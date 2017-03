Làm bậy khi say bí tỉ, tội gì?

Say rượu vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự Theo các chuyên gia tâm thần học, “say rượu” (say thông thường) khác với “say rượu bệnh lý”. Say rượu bệnh lý là trạng thái ngộ độc rượu cấp, hiếm gặp, có thể xảy ra ở những người uống lượng rượu quá mức chịu đựng của cơ thể. Say rượu bệnh lý còn có tên gọi khác là “say rượu loạn thần” hoặc “say rượu biến chứng” hay “say rượu dạng động kinh”. Trong cuốn Bình luận khoa học BLHS, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao Đinh Văn Quế cho rằng luật hình sự nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới không loại trừ trách nhiệm hình sự cho người phạm tội do say rượu hoặc do dùng chất kích thích mạnh khác. Bởi vì họ tự đặt mình vào tình trạng say nên họ có lỗi. Việc buộc người say rượu phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội do họ gây ra còn là biểu thị thái độ nghiêm khắc của xã hội đối với tệ nạn say rượu. Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. (Điều 14 BLHS)