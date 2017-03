Làm oan dễ, bồi thường khó

Ba năm, khởi tố 26 người về tội dùng nhục hình Theo Trung tướng Trần Trọng Lượng, từ 1-10-2011 đến 30-9-2014, cơ quan điều tra các cấp trong CAND đã tiếp nhận 46 đơn có nội dung tố cáo điều tra viên và cán bộ điều tra có hành vi bức cung, dùng nhục hình, đã giải quyết được 40 đơn (37 đơn tố cáo sai, ba đơn tố cáo đúng), đang giải quyết sáu đơn. Cục Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố 26 vụ/40 bị can nguyên là cán bộ công an làm việc tại cơ quan điều tra các cấp về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Trong đó có 12 vụ/26 bị can bị khởi tố, điều tra về tội dùng nhục hình, không có trường hợp nào bị khởi tố về tội bức cung…