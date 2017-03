Tòa Bình Chánh trả hồ sơ vụ “Xử hình sự chủ quán Xin Chào“

Lý do hồ sơ vụ án lại thể hiện có hai biên bản vi phạm hành chính với nội dung khác nhau.



Một biên bản lập ngày 13-8-2015 có nội dung ghi nhận hành vi của bị cáo là hoạt động kinh doanh nhưng không có giấy đăng ký kinh doanh.

Một biên bản ngày 17-8-2015 tại trụ sở Công an huyện với các hành vi vi phạm gồm không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe; sử dụng khu vực chế biến, bảo quản không đảm bảo vệ sinh; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; không lưu giữ đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu về quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm.



Như vậy cùng một hành vi vi phạm nhưng lại được ghi nhận trong hai biên bản có nhiều nội dung khác nhau. Đồng thời quyết định xử phạt hành chính ngày 18-8-2015 của Công an huyện lại căn cứ vào cả hai biên bản trên. Do đó, cần xem xét thêm các chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa được. Từ đó, tòa quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra bổ sung làm rõ thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với bị cáo Tấn về hành vi thực hiện kinh doanh thuộc trường hợp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng chưa được cấp đã tiến hành kinh doanh.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ngày 13-8-2015, Công an huyện Bình Chánh phối hợp các ngành chức năng kiểm tra quán cà phê “Xin Chào” ở C12/26 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh do ông Nguyễn Văn Tấn làm chủ.



Ông Tấn bị xử phạt 17 triệu đồng vì một số vi phạm như hoạt động kinh doanh mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm….

Ngày 10-9-2015, cơ quan chức năng đến kiểm tra lần hai. Lúc này, ông Tấn đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công an lập biên bản vi phạm hành chính với hai lỗi khu vực chế biến thực phẩm có côn trùng, sử dụng nước giếng khoan để sơ chế thực phẩm.

Nửa tháng sau, ngày 25-9-2015, Công an huyện Bình Chánh khởi tố bị can về tội kinh doanh trái phép và cấm ông Tấn đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 11-3-2016, VKS ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa. Ông Tấn bị truy tố theo khoản 1 Điều 159 BLHS, mức phạt từ 5 triệu đến 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm.

Và phiên tòa dự kiến mở 28-4 tới cũng đã có quyết định hoãn vào cùng ngày 21-4 vì thẩm phán thụ lý vụ án, ông Trần Hữu Ngôn, Phó Chánh án TAND huyện Bình Chánh, phải đi công tác theo quyết định của lãnh đạo TAND TP.HCM.