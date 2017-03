Truy tố oan nhưng không chịu bồi thường

Sau ba lần xét xử, các cấp tòa vẫn không thể chứng minh được ông Nguyễn Trần (49 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) phạm tội hiếp dâm trẻ em. Cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Trần. Suốt bảy năm qua, ông Trần đã gửi hàng trăm lá đơn tới các cơ quan chức năng đề nghị minh oan nhưng chưa được giải quyết.

Làm oan vì vội tin lời cháu bé

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, năm 2003, ông Nguyễn Trần đến làm thuê tại nhà máy xay xát lúa gạo cho ông L. Vào một ngày tháng 4-2003, ông Trần đạp xe đến nhà ông L. chơi thấy con gái chủ nhà là cháu Y. (13 tuổi) đang học bài một mình nên đã thực hiện hành vi giao cấu. Vì sợ cha mẹ mắng nên bé gái không dám nói với ai. Từ tháng 11 đến tháng 12-2005, ông Trần tiếp tục giao cấu với cháu Y. nhiều lần ở nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 14-3-2006, gia đình thấy bé gái có dấu hiệu bất thường nên đưa đi khám thì phát hiện Y. đã có thai ba tháng tuổi. Khi cha mẹ tra hỏi thì bé gái nói bị ông Trần giao cấu nhiều lần dẫn đến có thai. Gia đình cháu làm đơn tố cáo. Một ngày sau, ông Trần bị cơ quan điều tra bắt giam về tội hiếp dâm trẻ em.

Cuối năm 2006, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ phẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trần. Tại tòa, bị cáo luôn khẳng định mình không hiếp dâm cháu Y. và cho rằng mình bị ép cung, nhục hình. Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tháng 1-2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai có kết luận điều tra bổ sung (về thời gian thực hiện hành vi hiếp dâm của bị can) đồng thời trưng cầu giám định ADN đối với đứa con của cháu Y. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trần giao cấu với cháu Y. lần đầu tiên khi nạn nhân mới 12 tuổi. Vì vậy, hành vi của Nguyễn Trần đã cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Ông Nguyễn Trần đang mong mỏi được minh oan. Ảnh: VŨ HỘI

Kết quả giám định rành rành vẫn cứ truy tố

Điều bất ngờ, kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định Nguyễn Trần không phải là cha đẻ của đứa trẻ cháu Y. sinh ra. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT công an tỉnh lại cho rằng kết luận giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an không có giá trị chứng minh bị can không phạm tội. Theo cơ quan điều tra, bởi ông Trần giao cấu với cháu Y. trước khi cháu thụ thai và khi cháu đang có thai nên không có khả năng thụ thai tiếp (?!).

Cơ quan điều tra cũng cho rằng lý do Nguyễn Trần phản cung để chối tội vì cho rằng bị nhục hình, ép cung là không có cơ sở. Hai bản ghi lời khai nhận tội của Trần được thực hiện trong điều kiện không có sự nhục hình, ép cung của cán bộ điều tra. Vì vậy, cơ quan điều tra tiếp tục đề nghị VKS truy tố Nguyễn Trần về tội hiếp dâm trẻ em.

Nhiều người đặt câu hỏi đứa trẻ cháu Y. sinh ra là con của ai? Trong kết luận điều tra, cơ quan công an cho biết đã làm việc về tình tiết này nhưng cháu Y. chưa khai nhận. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra làm rõ và đề nghị xử lý riêng.

Trong quyết định sửa đổi cáo trạng bổ sung, VKSND tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Trần giao cấu với cháu Y. vào thời điểm nạn nhân đã đủ 13 tuổi. Vì vậy, viện truy tố bị can Trần về tội hiếp dâm trẻ em là chưa chính xác. VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy tố ông Trần về tội giao cấu với trẻ em.

Tháng 5-2007, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Trần vẫn một mực kêu oan, không nhận hành vi giao cấu với cháu Y. Khi tòa đưa ra hai bản khai nhận có chữ ký của bị cáo thì bị cáo cho rằng mình bị ép cung, cán bộ điều tra dùng nhục hình. HĐXX đã hoãn xét xử. Một tháng sau, tòa mở lại phiên xử nhưng phía người bị hại không có mặt tại tòa theo triệu tập. Phiên tòa tiếp tục bị hoãn.

Bảy năm im lặng

Ngày 22-12-2007, sau hơn 21 tháng ông Nguyễn Trần bị bắt tạm giam, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định hủy bỏ lệnh tạm giam đối với ông và thay bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sau khi được trở về địa phương, ông Nguyễn Trần đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều cơ quan chức năng, từ VKSND Tối cao, TAND Tối cao đến Bộ Công an và VKSND tỉnh Đồng Nai... yêu cầu làm rõ vụ việc và bồi thường oan. Các cơ quan này đều có thông báo chuyển đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trần đến VKSND tỉnh Đồng Nai để xem xét, giải quyết.

Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng từng nhận được đơn yêu cầu của ông Nguyễn Trần với nội dung bị truy tố oan. Công an tỉnh này cũng đã chuyển đơn đến VKSND tỉnh để xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đã nhiều năm nay cơ quan tố tụng vẫn im lặng.

Ông Nguyễn Trần kể suốt bảy năm qua ông sống trong nỗi nhục nhã với người đời và con cháu. “Sau khi tôi bị bắt giam, vợ tôi đã chết. Đứa con trai duy nhất mới 10 tuổi do không người chăm sóc phải đi xin ăn. Tôi đang bệnh tật nên mong chờ từng ngày được cơ quan chức năng giải quyết bồi thường oan cho tôi…” - ông Trần nói.