Vụ cụ bà tố bị lừa lấy nhà: Tòa tuyên vô hiệu

“Chúng tôi mừng lắm!” Từ khi giấy tờ nhà đất bỗng mất sạch, rồi nhà bị sang tên người khác, sức khỏe cụ Háo suy sụp hẳn, mấy tháng nay chỉ nằm một chỗ. “Tôi vốn thương chị giúp việc ấy lắm! Hồi đó, chị ấy đưa tôi ra taxi nói là đưa đi khám bệnh nhưng lại đưa tôi đến một văn phòng nào đó rồi đưa giấy tờ bảo tôi ký. Tôi không mang kính nên không đọc được, không biết họ viết gì trong đó. Tôi nghĩ mình già vầy, không ai nỡ lừa gạt mình nên ký cho xong để ra khỏi phòng chứ tôi không chịu nổi máy lạnh. Không ngờ họ gạt tôi. Tiền bạc các cháu gửi về cho tôi đầy đủ mà tôi cũng đâu cần tiền nên bán nhà làm chi!” - cụ Háo nói. Nghe tin tòa tuyên vô hiệu các giấy tờ cụ đã ký, cụ Háo tươi tỉnh hẳn lên, bảo người thân gọi điện thoại cho các cháu biết. “Nguyện vọng lớn nhất cuối đời của tôi là lấy lại giấy tờ nhà đất cho các cháu. Giờ thành rồi, tôi mừng lắm! Tôi chỉ mong được sống đến cuối đời trong căn nhà của mình rồi để lại cho các cháu” - cụ Háo chia sẻ. Liên lạc qua email với Pháp Luật TP.HCM, bà Lê Thị Thái Hằng cho biết rất hài lòng với quyết định của tòa. “Mấy tháng nay, o Háo rất khổ tâm về chuyện đã xảy ra nên chúng tôi rất lo cho sức khỏe của o. Nay tòa tuyên vô hiệu các giấy tờ chuyển nhượng, trả lại tình trạng ban đầu, gia đình tôi như đã tìm thấy công lý. Điều đó sẽ giúp o Háo sống lâu hơn với chúng tôi. Khi nghe tin o Háo bị họ lừa lấy mất nhà, chị em chúng tôi buồn, lo lắm. Thật sự chúng tôi cũng không hiểu rõ lắm luật pháp Việt Nam. May mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần giúp gia đình tôi lấy lại căn nhà của mình. Gia đình tôi hết sức cảm ơn báo!’ - bà Hằng viết. Hiện cụ Háo đã có đơn yêu cầu UBND TP Nha Trang, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nha Trang thu hồi giấy tờ nhà đất đã sang tên ông Trung. Cụ cũng yêu cầu được hoàn trả bản chính giấy chứng nhận. Chờ công an kết luận Ngày 15-8-2016, Pháp Luật TP.HCM bắt đầu đăng liên tục nhiều bài báo phản ánh vụ việc. Sau đó Công an TP Nha Trang đã vào cuộc xác minh. Ngày 19-8-2016, người nhận chuyển nhượng nhà đất là ông Trung xuất hiện. Ông Trung nói sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, dù đang công tác tại Đồng Nai nhưng ông quyết định trở về làm việc với luật sư và người thân của cụ Háo để cùng trao đổi, giải quyết vụ việc. Ngay tại buổi làm việc đầu tiên, ông Trung đã trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của cụ Háo như sổ hộ khẩu, giấy CMND mà ông giữ từ khi ông trực tiếp đi làm giấy tờ căn nhà. Hôm sau, ông đã giao giấy tờ nhà đất lại cho luật sư trợ giúp pháp lý của cụ Háo. Sau đó, các bên thống nhất yêu cầu tòa tuyên bố các văn bản công chứng vô hiệu. Cuối tháng 8-2016, Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an TP Nha Trang chuyển hồ sơ vụ cụ Háo tố cáo cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) tiếp tục điều tra. Đến nay, công an tỉnh chưa có kết luận về vụ việc.