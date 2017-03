Vụ cướp giữa đàng, bị quàng vào cổ

Sai sót trong lập biên bản quả tang Để làm rõ về ánh sáng nơi xảy ra vụ án, tòa đã cho trình chiếu những hình ảnh và clip do luật sư cung cấp khi đi thực nghiệm hiện trường vụ án. Tuy nhiên, VKS cho rằng hình ảnh mà cơ quan điều tra cung cấp mới khách quan, còn hình ảnh, clip của luật sư thì không. Thế nhưng tòa lại không trình chiếu hình ảnh của cơ quan điều tra đã cung cấp. Tại tòa, luật sư của Lý đưa ra biên bản bắt người phạm tội quả tang mà phía Công an phường 25, quận Bình Thạnh đã lập khi anh Nghĩa bắt được Lý. Luật sư phân tích khi bị anh Nghĩa bắt, trên tay Lý không có tang vật, cũng không bắt tại nơi xảy ra vụ án nhưng công an phường lại lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và Lý không được đọc là không đúng… Cả viện và tòa đều thừa nhận việc công an phường lập biên bản quả tang, không thu thập chứng cứ tại hiện trường như chiếc nón bảo hiểm, chiếc khẩu trang của Lý, không đi giám định sợi dây chuyền, không giám định lốp xe (vì phía bị hại khai lúc xảy ra cướp chỉ một mình tên cướp chạy qua) là không đúng và vi phạm tố tụng. Tuy nhiên, cả viện và tòa đều cho rằng việc sai sót của công an phường sẽ xử lý sau và không làm ảnh hưởng đến bản chất của vụ án (?!).