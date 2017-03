Đánh bom ở Ai Cập, 5 binh sĩ thiệt mạng

Hãng Reuters ngày 8-4 đưa tin, ít nhất năm binh sĩ, một sĩ quan quân đội cùng một phụ nữ Ai Cập đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương tại bán đảo Sinai sau khi các xe bọc thép chuyên chở binh sĩ phát nổ trong hai đánh bom khác nhau.



Reuters cho biết các vụ nổ xảy ra ngày 7-4 (giờ địa phương). Theo một số nguồn tin, một vài thiết bị nổ đã được gài sẵn trên đường ở hai địa điểm Rafah và Sheikh Zuwayed, thuộc bán đảo Sinai và được kích nổ ngay khi các xe trên đi ngang qua.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở hai địa điểm này. Trong khi đó, phía quân đội Ai Cập hiện chưa đưa ra bình luận.



Một nhân viên an ninh Ai Cập đứng gác tại hiện trường một vụ đánh bom ở TP Al-Arish của Sinai ngày 9-7-2015. (Ảnh: AFP)



Được biết Ai Cập đang phải “vật lộn” với một làn sóng nổi dậy sau khi quân đội nước này lật đổ Tổng thống Mohamed Mursi vào giữa năm 2013 theo sau các cuộc biểu tình chống lại ông.

Các cuộc nổi dậy, trong đó có các vụ tấn công của chi nhánh IS tại bán đảo Sinai đã khiến hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập thiệt mạng. Bên cạnh đó, nhiều vụ tấn công của nhóm này cũng nhắm đến các mục tiêu phương Tây tại Ai Cập.

Mặc dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thất thủ tại nhiều khu vực chúng kiểm soát ở Iraq và Syria, nhóm này đã có mặt tại Libya, giáp biên giới với Ai Cập. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhận định IS hiện là mối đe dọa đối với an ninh Ai Cập.