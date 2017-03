Trung Quốc cảnh báo công dân không đến Philippines

Thông báo giải thích gần đây cảnh sát Philippines đã phát hiện một băng nhóm tội phạm âm mưu tấn công đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Ngoài ra, chúng còn âm mưu tấn công các khu mua sắm do người Hoa làm chủ ở Philippines. AP cho rằng thông báo này nhằm ám chỉ đến băng nhóm âm mưu đánh bom sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Philippines.

Ngày 2-9, Philippines thông báo hôm trước đó, tại bãi đậu xe của nhà ga số 3 trong sân bay Ninoy Aquino, cảnh sát đã bắt ba tên làm nhân viên bảo vệ cho một công ty may mặc ở ngoại ô Manila. Bộ Tư pháp Philippines cho biết ba tên này định tấn công sân bay Ninoy Aquino, khu mua sắm SM Mall of Asia ở Pasay, trụ sở tập đoàn xây dựng DM Consunji và đại sứ quán Trung Quốc. Đây là những nơi có liên quan đến Trung Quốc hoặc người Hoa ở Philippines.

Cùng ngày 12-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi Philippines nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công dân Trung Quốc tại Philippines. Người phát ngôn nói có nhiều băng nhóm tội phạm đang nhắm đến các công dân và doanh nghiệp Trung Quốc tại Philippines.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nhóm sáu người đàn ông trang bị súng đã bắt cóc một nam thanh niên gốc Hoa 18 tuổi làm quản lý cửa hàng ở thị trấn Kabasalan thuộc tỉnh Zamboanga Sibugay (Philippines). Sự việc xảy ra hôm 11-9. Nhóm này lấy đi 20.000 peso (9,6 triệu đồng VN) từ cửa hàng.

Cảnh sát địa phương nghi ngờ vụ bắt cóc do các phiến quân Hồi giáo thực hiện nhằm đòi tiền chuộc. Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố đã liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc để trấn an lo ngại của Trung Quốc về tình hình an ninh.

THẠCH ANH