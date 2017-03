Sữa giúp khắc phục thiếu canxi như thế nào?

Tại Hội thảo khuyến nghị sử dụng sữa và sản phẩm từ sữa cho người Việt Nam, PGS-TS-BS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết hiện nay người Việt sử dụng sữa rất hạn chế dù sữa rất tốt.

Bình quân một năm một người Việt sử dụng 14,8 lít sữa, trong khi đó Thái Lan là 30 lít và Singapore là 40 lít. Vì sao vậy? Theo PGS Bạch Mai, nguyên nhân thứ nhất là do người Việt chỉ quan niệm sữa để sử dụng cho trẻ em hoặc dùng khi đau bệnh, sinh con. Nhiều người Việt chưa cho rằng sữa là thực phẩm sử dụng nó hằng ngày như rau để cung cấp dinh dưỡng.

Nguyên nhân thứ hai là nhiều người tiêu dùng còn băn khoăn về chất lượng cũng như độ an toàn của sữa như sữa chứa melamine, kháng sinh...



Giá sữa ở Việt Nam còn cao so với thu nhập chung của người dân. Ảnh: NLĐO.

Nguyên nhân thứ ba là người Việt có vấn đề là không dung nạp đường lactose do thời gian dài không sử dụng sữa. Do đó, khi sử dụng sữa sẽ có cảm giác sình bụng hoặc bị dị ứng với thành phần trong sữa. Cuối cùng là do giá thành sữa chưa thực sự phù hợp với thu nhập của số đông người Việt.

Cũng theo PGS Bạch Mai, năm 2015, Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã có đề tài nghiên cứu để đưa ra khuyến nghị sử dụng sữa và sản phẩm từ sữa cho người Việt Nam. Bởi dựa trên bằng chứng khoa học các cuộc điều tra về khẩu phần canxi của người Việt Nam trong 20 năm qua thì không thay đổi, luôn giữ ở mức trung bình 480-500 mg/người/ngày. Như vậy so sánh với nhu cầu canxi thì mức đáp ứng nhu cầu canxi của người Việt chỉ 50%-60%, thiếu canxi rất nhiều.

Tiếp đó, nguồn cung cấp canxi từ khẩu phần ăn từ cá nhỏ, xương cá nhỏ, tôm tép nhỏ và cua của người Việt không nhiều nên cần sử dụng thêm sữa. Trong 100 ml sữa thì có thể cung cấp 120 mg canxi, trong 100 gam sữa chua có thể cung cấp 100 mg canxi và trong 100 g phô mai chứa đến 720 mg canxi. Việc sử dụng các sản phẩm này phù hợp sẽ cải thiện sức khỏe.

Theo bà Mai, qua cứu của một số nước như Trung Quốc, Thái Lan thì việc đưa sữa vào bữa ăn học đường cũng giúp cho việc cải thiện chiều cao trẻ em. Như vậy hướng tới việc cải thiện tầm vóc cho người Việt thì người Việt tăng sử dụng sữa là cần thiết. Người dân nên sử dụng ba loại sữa khác nhau mỗi ngày, không chỉ sữa nước mà còn sữa chua, phô mai. Bên cạnh đó, Viện cũng từng đề xuất là giá thành sữa phải giảm để số đông người dân có thể sử dụng được.