IS đánh bom tự sát, cảnh sát Afghanistan bỏ chạy

Tổng thống Ashraf Ghani đã đổi tên quảng trường DehMazang thành quảng trường Tử đạo để tưởng nhớ 80 người chết và 231 người bị thương.





Theo điều tra, chiều 23-7 tại Kabul, hàng ngàn người sắc tộc thiểu số Hazara thuộc dòng Shiite tuần hành hòa bình để phản đối dự án đường dây cao thế làm họ mất đất canh tác. Bọn tấn công đã trà trộn trong dòng người tuần hành đã kích nổ bom.

Ngay sau đó Taliban đã lên tiếng bác bỏ trách nhiệm. Hãng tin Amaq của IS đưa tin IS đã lên tiếng khẳng định “hai phần tử IS đã kích nổ đai bom trong một cuộc tập hợp của các tín đồ dòng Shiite tại khu phố Dehmazang ở Kabul” (ảnh).

Theo cơ quan tình báo Afghanistan, có ba tên tham gia vụ đánh bom. Chỉ có một tên kích nổ đánh bom tự sát thành công, bằng không số người chết còn thảm khốc hơn. Tên thứ hai kích nổ không thành và chất nổ đã giết chết hắn. Tên thứ ba bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Đây là vụ đánh bom thảm khốc nhất tại thủ đô từ khi IS lấn chiếm tại miền đông Afghanistan từ đầu năm ngoái.

Sau vụ đánh bom, dân chúng đã chửi rủa ban tổ chức cuộc tuần hành và cảnh sát không thể bảo đảm an ninh. Một người dân tên Subhan Ali phẫn nộ nói: “Cảnh sát là những người bỏ chạy đầu tiên sau vụ nổ. Chúng tôi muốn một cuộc điều tra thực sự. Ai sai phạm phải đưa ra trước pháp luật”.

Tối 23-7, Tổng thống Ashraf Ghani đã chỉ đạo thành lập ủy ban phụ trách điều tra vụ đánh bom. Ông cam kết sẽ báo thù cho các nạn nhân và trừng phạt những kẻ sai phạm dù họ ở trong hay ngoài chính phủ. Bộ Nội vụ đã cấm tụ tập, diễu hành trong vòng 10 ngày tới để dành thời gian tưởng nhớ các nạn nhân.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố khẳng định đây là hành động man rợ mới của IS, đồng thời kêu gọi các tín đồ Hồi giáo dòng Sunni và Shiite ở Afghanistan đoàn kết chống chủ nghĩa cực đoan. Iran giáp giới Afghanistan là quốc gia có đông đảo tín đồ dòng Shiite sinh sống. Nhiều nước cũng đã lên án vụ đánh bom.