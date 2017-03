Án oan lớn chỉ xảy ra ở nhiều năm trước

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả công tác công an năm 2015 do Bộ Công an tổ chức ngày 25-12, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đã bày tỏ một số ý kiến về các vụ oan sai trong thời gian vừa qua.

Thượng tướng Hiếu cho hay để giảm thiểu các vụ án oan, Bộ Công an đã áp dụng rất nhiều biện pháp, chủ trương để chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ. “Chủ trương của Bộ Công an là nhất định không để xảy ra oan sai, bức cung nhục hình” - Thượng tướng nói.

Theo ông Hiếu, các vụ án oan thời gian vừa qua (như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén,… - PV) xảy ra cách đây từ nhiều năm trước, những năm gần đây không có tình trạng này.



Thượng tướng Đặng Văn Hiếu tại cuộc họp

Nếu trong trường hợp để xảy ra oan sai, Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm minh những người có trách nhiệm liên quan, sẽ kỷ luật người trực tiếp phụ trách điều tra hoặc có thể cho nghỉ trước thời hạn.

Đánh giá về các vụ án oan đã xảy ra, Thượng tướng Hiếu cho rằng lực lượng công an cần rút ra những bài học nghiêm khắc. Đồng thời, Bộ Công an cũng sẽ tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm cho các cán bộ, chiến sĩ.

“Với những vụ án đang tiến hành điều tra thì phải đợi có kết luận chính thức, nếu kết luận có oan sai cũng sẽ bị xử lý nghiêm” - Thứ trưởng khẳng định.