Bí thư tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý bãi rác lậu

Chiều 29-12, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm việc đổ trộm chất thải công nghiệp ra môi trường mà báo chí đã thông tin.

“Quan điểm của Tỉnh ủy Đồng Nai là xử lý nghiêm việc đổ trộm chất thải công nghiệp ra môi trường. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào có dấu hiệu bao che cho việc này cũng sẽ bị xử lý” - ông Cường nói.

Cũng liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo UBND huyện Long Thành cho biết vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra. “Cơ quan công an đang điều tra, khi nào có kết quả thì sẽ thông tin cho báo chí. Riêng UBND huyện Long Thành đang yêu cầu các cơ quan chuyên môn báo cáo để cung cấp cho UBND tỉnh Đồng Nai và cho cơ quan công an theo quy trình” - vị lãnh đạo này nói.



Xe tải vào chở các bao bùn thải đi nơi khác. Ảnh: TD

Trong khi đó, bà Võ Niệm Tường, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã cùng với công an tỉnh, huyện Long Thành và xã Phước Bình đi khảo sát các vị trí đổ chất thải. “Chúng tôi đã lấy mẫu chất thải và lấy mẫu nước trong khu vực để kiểm tra. Công an và Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đang xác minh do đơn vị nào đổ chất thải để xử lý” - bà Tường nói.

Như chúng tôi đã liên tục phản ánh trên hai số báo qua, tại xã Phước Bình, huyện Long Thành tồn tại một bãi rác chui khổng lồ, tập kết nhiều chất thải công nghiệp gần chục năm nay. Ngoài chất thải từ nhà máy sản xuất gạch men trên địa bàn, nơi đây còn là nơi tập kết bùn thải công nghiệp và nghi là bãi chứa chất thải lưu huỳnh…