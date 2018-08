Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống

(PL)- Ngày 16-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo cấp cao, đoàn viên, thanh niên ưu tú trong Công an nhân dân (CAND) nhân kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2018) và 13 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2018).