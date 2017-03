Còn thờ ơ, đừng ‘mơ’ giảm kẹt xe

Hạn chế xe cá nhân theo lộ trình, khu vực Theo báo cáo của Ban ATGT TP có hơn 92% dân số dùng mô tô, xe máy làm phương tiện đi lại (trong gần 7,3 triệu xe các loại) và hiện tốc độ tăng xe máy là 7%/năm. Tại hội nghị, vấn đề hạn chế xe cá nhân đã được đặt ra. Tuy nhiên, theo ông Tất Thành Cang, phải xác định rõ loại xe cá nhân nào thì hạn chế, hạn chế ở khu vực nào và lộ trình hạn chế phải được xây dựng khoa học, tuyên truyền phổ biến đến người dân chứ không thể làm theo phong trào, ào ào... “Tôi không đòi tiền bồi dưỡng mà đòi trang bị phương tiện kỹ thuật” Ban ATGT TP đề nghị mở rộng diện được hưởng bồi dưỡng từ nguồn tiền xử phạt vi phạm giao thông vì hiện ngoài CSGT, còn có cảnh sát trật tự - phản ứng nhanh, CSCĐ, công an phường… tham gia vào bảo đảm ATGT, chống ùn tắc. Nhưng tôi không đòi tiền bồi dưỡng mà đòi trang bị các loại phương tiện kỹ thuật như camera, máy đo cồn, đo tốc độ, mô tô… cho các lực lượng thực thi công vụ trên. Đại tá TRẦN ĐỨC TÀI, Phó Giám đốc Công an TP.HCM Ba năm giảm cả ba tiêu chí Từ tháng 11-2012 đến tháng 10-2015, trên địa bàn TP.HCM (đường bộ) đã xảy ra: 12.861 vụ TNGT, làm chết 2.141 người, bị thương 11.686 người. Giảm so với năm 2011: 423 vụ (-14,4%), 351 người chết (-14,09%) và 378 người bị thương (-29,53%). Tính ra mỗi ngày xảy ra 2,39 vụ TNGT, làm chết 2,03 người, làm bị thương 0,84 người. (Báo cáo của Ban ATGT TP.HCM)