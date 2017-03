Giết đồng hương vì mối thù xưa cũ

Ngày 21/1, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quang (SN 1995, quê Thừa Thiên Huế, ngụ Gò Vấp, TPHCM) 17 năm tù và Nguyễn Đức Lộc (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế) 15 năm tù cùng về tội: “giết người”. Ngoài ra, cả hai bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 68 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Quang và anh Nguyễn Bi là bạn bè cùng sinh sống tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến giữa năm 2011, Bi và Quang xảy ra cãi vã và phát sinh mâu thuẫn từ đó.

Tháng 4/2012, Phạm Văn Quang vào TPHCM làm việc tại công ty may có trụ sở trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp thì lại gặp anh Nguyễn Bi cũng đang làm tại đây. Mối hận thù ngày xưa trỗi dậy nên Quang nung nấu ý định trả thù anh Bi.

Bị cáo Quang và Lộc tại tòa

Quang đem chuyện này kể với đồng hương cũng đang làm chung công ty là Nguyễn Đức Lộc. Không khuyên nhủ, can ngăn bạn, Lộc còn đồng ý trợ giúp Quang.

Tối 8/4/2012, Lộc chở Quang đi tìm Bi để đánh. Do Quang không mang theo dao nên Lộc chở vào chợ tìm mua con dao làm hung khí lận lưng. Sau đó, Lộc chở Quang đến công ty. Nhìn thấy anh Bi đang ngồi chơi cùng các bạn trước cổng công ty thì Quang nhào đến đâm thẳng vào ngực trái của Bi một nhát chí mạng rồi nhảy lên xe Lộc chờ sẵn tẩu thoát.

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Bi đã trút hơi thở cuối cùng khi chưa đến bệnh viện.

Đến ngày 10/4/2012, Nguyễn Đức Lộc đến công an đầu thú. Hôm sau, Phạm Văn Quang đến công an thành phố Huế đầu thú. Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi tội ác của mình.

