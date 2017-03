Mưu đồ mới của Trung Quốc

Chẳng sợ xấu mặt!



Hình ảnh của Trung Quốc trên toàn cầu đang đối mặt nhiều thử thách song họ không ngần ngại đánh đổi để đạt được lợi ích. Đó là nhận định của tạp chí Diplomat (Nhật Bản) sau khi phân tích kết quả thăm dò dư luận do đài BBC tiến hành về hình ảnh của Bắc Kinh trong mắt cộng đồng quốc tế. Theo đó, hình ảnh của Trung Quốc trong mắt người Nhật và Hàn Quốc - 2 quốc gia láng giềng quan trọng nhất - đang xấu đi hơn bao giờ hết! Tại Nhật Bản, chỉ có 3% (thấp kỷ lục) người dân mở lòng với Bắc Kinh trong khi tới 73% ghét cay ghét đắng. Điều đáng nói là hình ảnh của Trung Quốc cũng cực kỳ tiêu cực đối với những nước phát triển. Theo bài viết, dễ dàng nhận thấy cách hành xử hung hăng, nguy hiểm trên biển Đông và Hoa Đông khiến cộng đồng quốc tế không khỏi nghĩ rằng dường như Bắc Kinh không mảy may quan tâm tới hình ảnh của mình trong mắt các nước láng giềng châu Á. Hành động trên cũng đi ngược lại nỗ lực cải thiện sức mạnh mềm và xây dựng hình ảnh quốc gia của chính Trung Quốc. Trong khi đó, một số tổ chức xã hội tại Philippines đã biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc phản đối nước này xâm lấn biển Đông hôm 12-6. Tại Nhật, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua nghị quyết kêu gọi Trung Quốc kiềm chế ở vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nghị quyết khẳng định việc Bắc Kinh đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển Việt Nam và thông báo khu vực cấm tàu bè đi vào đã khiến tình hình biển Đông trở nên căng thẳng. Trong khi đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cho biết Washington đang làm việc với ASEAN để thúc đẩy hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) nhằm kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc, tăng cường an ninh biển và củng cố luật pháp quốc tế. Thu Hằng