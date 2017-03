Ngoài ông Truyền, còn xem xét các trường hợp khác

Không tăng biên chế trong năm 2015 Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, Chính phủ thống nhất năm 2015 không tăng biên chế. Các thành viên Chính phủ nhận định tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực, dự báo tăng trưởng GDP cả năm sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra (5,8%). Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 giảm âm, các thành viên Chính phủ khẳng định không có biểu hiện của giảm phát. Nguyên nhân chủ yếu của lạm phát tăng thấp là do giá đầu vào (giá xăng, giá gas) giảm mạnh chứ không phải do tổng cầu yếu. Trên cơ sở thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành địa phương liên quan nghiên cứu, có phương án, tính toán các nguồn thu ngân sách, bảo đảm không để hụt thu. Chủ động cân đối cung cầu, bảo đảm đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường, giá cả trong dịp tết; tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tháng cuối năm và dịp tết Nguyên đán. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tiếp tục xử lý các ngân hàng yếu kém; chủ động cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật…