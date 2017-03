Nhân chứng thất thần kể lại giây phút cần cẩu đổ sập 'như trời giáng'

Clip cận cảnh cần cẩu chục tấn đè sập trường mầm non.

May mắn cần cẩu sập vào khoảng trống giữa sát phòng học trường mầm non và nhà người dân nên không gây thương vong về người.



Chưa kịp hoàn hồn, kể lại sự việc, bà Kim (người bán giải khát trong hẻm 378 Điện Biên Phủ, bên hông trường mầm non) thất thần cho biết mọi ngày bà đều bán hàng ở trong hẻm này. Hôm nay do gia đình có giỗ nên bà Kim định chạy vào nhà phụ giúp rồi quay ra bán tiếp. Hàng nước bà vẫn để nguyên không dọn.



Chiếc xe cẩu đổ ngang trên đất. Ảnh: Hoàng Giang



Đầu cần cẩu đổ sập, đè vào hàng rào. Ảnh: Hoàng Giang

“Tôi vừa quay lưng đi được một đoạn thì nghe tiếng đổ như trời giáng, không biết chuyện gì xảy ra. Em gái gọi nên tôi chạy ra. Thật khủng khiếp, xe bán hàng nước của tôi bị cần cẩu đè bẹp, đồ đạc văng khắp nơi” - bà Kim thảng thốt kể lại.

Hàng nước của bà Kim bị cần cẩu đè trúng

Theo lời bà, hôm nay trùng hợp trường mầm non không cho trẻ ra chơi nên vào thời điểm trên các cháu nhỏ vẫn ở trong phòng học.



“Tôi không cần đền bù gì hết. Hôm nay trời thương đã cứu tôi một mạng rồi” -bà Kim nói.



Chiếc cần cẩu vẫn nằm vắt ngang đường hẻm

Bà Nguyễn Hoa, bán hàng đối diện trường mầm non, một trong những người chứng kiến sự việc, kể lại khoảnh khắc đứng tim của mình.

Khoảng 9 giờ 30, xe cẩu của Toplife Tower bất ngờ đứt dây sập xuống. Tiếng động lớn khiến ai nấy đều giật thót. Quay lại nhìn thì bàng hoàng nhận ra chiếc cần cầu nặng chục tấn đã bị đổ sập.

Do cần cẩu rơi xuống khoảng trống trường mầm non, khu vực này lúc đó không có người qua lại. Hôm nay các cô cũng cho trẻ ra chơi muộn hơn thường ngày nên may mắn không xảy ra tai nạn đáng tiếc.



Người dân thu gom đồ đạc sau sự cố

“Rất may mắn, cần cầu sập xuống chẻ ngang giữa trường với nhà người dân, không đè lên nhà ai. Tôi nhìn thấy cần cầu nghiêng từ từ rồi mới ngã đổ hoàn toàn. Nếu không chắc đã có người không thoát khỏi” - bà Hoa nói.

Chiếc cần cẩu đổ sập khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ, tường rào tôn đứt toác, hệ thống dây điện cũng đứt hết. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.

Đường dây điện đứt, tường rào bị xé toác.

Hơn 12 giờ trưa, Truờng Mầm non phường 11 vẫn đóng cửa. Cần cầu ngã nằm chắn ngang con hẻm 378, chỉ có xe máy và xe đạp đi qua được, toàn bộ xe ô tô dưới hầm của nhiều công ty phía trong hẻm không thể đi ra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hoàng Giang



Ghi nhận tại hiện trường, đầu cần cẩu dài chừng 4 m nằm đè lên góc trường học, cách phòng học của các bé trường mầm non chỉ khoảng 20 cm chưa được dịch chuyển. Một phần tường và cổng phụ nhà trường đã bị đè nát.



Cần cẩu chắn ngang đường hẻm. Ảnh: Hoàng Giang

Hiện tại các cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường điều tra vụ việc. Viễn thông và điện lực đã có mặt để khắc phục sự cố trước khi đưa cần cẩu ra khỏi hiện trường.