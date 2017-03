Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ cầu treo Chu Va 6

Đơn vị thi công khẩn trương xử lý các vị trí kém an toàn trên cầu treo Chu Va 6 cũ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Đại tá Lê Văn Bảy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết sau khi sự cố xảy ra, được sự chỉ đạo của tỉnh, Cơ quan điều tra đã tập trung làm rõ nguyên nhân sự cố.Công an tỉnh Lai Châu bước đầu đã thu thập toàn bộ vật chứng liên quan đến sự cố và gửi về Viện khoa học hình sự để giám định và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ những cơ quan, tổ chức liên quan đến sự cố này.Đến nay, vụ án đã có kết luận của Viện khoa học hình sự, kết luận về nguyên nhân sự cố xảy ra.Trên cơ sở kết luận của Viện Khoa học hình sự về sự cố sập cầu Chu Va 6 là do ắc neo tăng đơ bị gãy, do chế tạo không đúng thiết kế.Đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ án này, theo điều 229 Bộ Luật Hình sự về vi phạm các quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng.Đại tá Lê Văn Bảy còn cho biết thêm, theo quy định của Pháp luật, theo tiến trình điều tra, sau khi khởi tố vụ án hình sự này, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra, xác định các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến sự cố này, làm rõ cụ thể về tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ án để tiếp tục sẽ khởi tố bị can đối với những người liên quan trực tiếp đến vụ án.Cụ thể, kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự có nội dung như sau: Trục thanh neo gửi đến giám định không đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật so với bản vẽ thiết kế, gồm ren vít là dạng ren vuông khác với bản thiết kế là ren hình thang; Bề rộng trục thanh neo ở vị trí bị gãy nhỏ hơn so với thiết kế là 41mm, bề dày dày hơn so với thiết kế là 3mm, làm giảm tiết diện chịu lực khoảng 38%; bề mặt lỗ chốt gia công với độ chính xác thấp (bề mặt lỗ nham nhở) tạo ra sự tập trung ứng suất, làm giảm khả năng chịu lực của trục thanh neo.Cơ chế dấu vết gãy: Ban đầu, tại vị trí tập trung ứng suất của trục thanh neo xuất hiện vết nứt từ cạnh lỗ phía bên bề mặt lỗ tiếp xúc nhiều với chốt. Quá trình cầu treo hoạt động vết nứt tiếp tục phát triển sâu vào trong. Khi cầu làm việc ở trạng thái chịu tải trọng lớn, tiết diện chịu lực còn lại tại vị trí lỗ chốt không chịu được tải trọng, dẫn đến gãy rời do quá tải.

Trước đó, ngày 24/2, tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, xảy ra sự cố đứt ốc neo cáp kéo cầu treo Chu Va 6 khiến hàng chục người thương vong. Chính quyền địa phương Lai Châu đã tích cực vào cuộc khắc phục sự cố này và điều tra nguyên nhân sự cố./.

Theo Vietnam+