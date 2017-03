Đầu tư vào sự bình yên của người dân

Đà Nẵng lại tiếp tục “đột phá” ghi điểm trong lòng dân khi là tỉnh, thành đầu tiên triển khai đề án này trên toàn TP.

Thực ra việc gắn camera an ninh một số địa phương như TP.HCM, Hà Nội đã làm nhưng chỉ vài khu vực chứ chưa được phủ sóng ở diện rộng. Thực tiễn cho thấy hiệu quả của camera an ninh trong công tác phòng, chống tội phạm rất đáng được triển khai ngay tức thì. Bởi một số phường ở Gò Vấp, hay phường Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) có gắn camera an ninh thì tình hình tội phạm giảm hẳn. Khả năng tội phạm bị phát hiện, xử lý nhanh.

Ở phương diện khác, việc đầu tư để đảm bảo an toàn, bình yên của mọi người dân không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu năng quản lý mà nó còn mang lại giá trị nhiều hơn thế. Bởi đầu tư vào sự bình an của người dân chính là tạo ra tâm thế cần thiết để người dân an tâm sáng tạo, dốc hết sức mình cho sự phát triển. Sẽ rất khó kêu gọi toàn xã hội chung tay cống hiến cho xã hội nếu người dân hằng ngày nơm nớp lo sợ trộm, cướp có thể phá nát thành quả của mình bất kỳ lúc nào.

Đầu tư vào sự bình yên của dân chính là minh chứng tốt nhất cho hai chữ “vì dân” của chính quyền. Nhất là khi người dân chứ không ai khác là nguồn đóng thuế để nuôi chính quyền và họ có quyền tin tưởng giao tính mạng, tài sản cho các “công bộc” của mình gìn giữ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khi mới nhậm chức cũng đã đề nghị Ban giám đốc Công an TP.HCM triển khai ngay các biện pháp phòng, chống tội phạm. Trong đó có phương án triển khai việc gắn camera an ninh trong TP để theo dõi, trấn áp tội phạm. Bí thư Thăng nói: “Việc gì có lợi cho dân thì nên làm ngay không chần chừ”.

Rõ ràng đầu tư vào sự bình yên của dân chúng là đầu tư mang lại “lợi nhuận” trực tiếp và lâu dài nhất.