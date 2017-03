Logo ‘xe vua’ và nỗi lo ‘quyền lực ngầm’

Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà có chuyện này. Ở đây, các chủ xe vận tải phải có niềm tin nào đó về việc dán logo “lái xe an toàn” sẽ qua kiểm soát dễ dàng hơn, không bị xử phạt hoặc bị xử phạt nhẹ. Theo thông tin rỉ tai của các tài xế, đã có không ít xe, không rõ là có mối liên hệ thế nào với cái logo thần thánh này mà lọt lưới pháp luật được; thậm chí còn có thông tin nếu không dán logo “lái xe an toàn” sẽ bị xử phạt nặng. Điều đó đã gây ra niềm tin nhất định nào đó để các chủ xe, tài xế bỏ tiền mua sự an toàn, mua “bùa” logo, giúp né được sự chế tài của pháp luật.

Nếu thực tế có chuyện này thì những hậu quả của nó đối với các lợi ích của xã hội là không nhỏ, các sai phạm trong lĩnh vực giao thông (quá tải, quá tốc độ…) sẽ gia tăng ảnh hưởng đến an toàn giao thông, sức khỏe, tính mạng của người đi đường. Cùng đó các công trình giao thông bị xâm hại; trật tự giao thông bị phá vỡ.

Có thể cơ quan chức năng chưa đủ chứng cứ để kết luận có hay không sự liên quan với giữa các nhân vật cụ thể với việc bảo kê cho các vi phạm liên quan. Tuy nhiên, việc này cho thấy đang tồn tại “thị trường” mua bán thứ không phải là hàng hóa. Điều này dẫn đến tâm thế xấu trong xã hội, chủ phương tiện và lái xe tin rằng có những quyền lực lớn hơn, điều binh khiển tướng, vượt qua cả vòng cương tỏa của luật pháp, còn người dân sẽ lại một lần nữa ngao ngán, khi niềm tin vào sự nghiêm minh của luật pháp tiếp tục bị xúc phạm.

Một khi quyền lực đen này vẫn tồn tại, xâm hại đến lợi ích chung của xã hội thì nhiệm vụ rất lớn của cơ quan chức năng là phải là chỉ mặt, đặt tên các vi phạm cụ thể, xử lý tới nơi tới chốn với tất cả sai phạm.

Lời tuyên bố “sẽ không có “vùng cấm” nào trong xử lý vi phạm giao thông, tất cả chỉ căn cứ theo quy định hiện hành” của Đại tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM, chắc chắn sẽ được dư luận theo dõi và giám sát.

Tất nhiên là chỉ có thực tế mới là chân lý đánh bạt đi mọi lời đồn đoán!