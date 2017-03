Quét tội phạm bằng ‘đôi mắt nhân dân’

Chỉ sau một tháng được thiết lập, trang Facebook của Cảnh sát hình sự Khánh Hòa đã được người dân cung cấp gần 800 tin nhắn, trong đó hơn 50% là thông tin có giá trị, liên quan đến lĩnh vực trật tự xã hội. Nhờ những tin nhắn này 10 vụ án đã được làm rõ và hàng chục vụ việc khác đang tiếp tục được xác minh.

Không chỉ có vậy, một người dân còn lấy lại được niềm tin từ việc chat với cảnh sát hình sự. Một người nước ngoài đã tin tưởng báo tin cho Công an tỉnh Khánh Hòa và vụ việc vi phạm pháp luật đã được xác minh.

Những kết quả ban đầu này chắc chắn sẽ không thể có được nếu Công an tỉnh Khánh Hòa không đặt niềm tin vào dân, không lấy dân làm chỗ dựa cơ bản để đấu tranh với tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mọi người.

Cũng mới đây, UBND quận 12 TP.HCM đã đề ra quy chế “Vì quận 12 bình yên” quy định các mức thưởng bằng tiền mặt cho người dân cung cấp tin nhắn tố giác tội phạm có giá trị. Đây được xem là một động thái quyết liệt đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn quận 12 và TP.HCM.

Hãy còn quá sớm để đánh giá hiệu quả thực sự của những việc làm này. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu, nhất là từ việc Công an tỉnh Khánh Hòa sử dụng Facebook để tiếp nhận tin tố giác tội phạm, phản ánh mọi vấn đề trong cuộc sống cũng cho thấy tư duy dựa vào dân rõ ràng là đang phát huy tác dụng.

“Vì bình yên cuộc sống”, đó không chỉ là chỉ lệnh cho hành động của ngành công an, mà còn là niềm mong ước của mọi công dân của đất nước này. Bởi lẽ một cuộc sống bất an sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều điểm tựa giá trị khác. Và để thực hiện mục tiêu to lớn ấy, không chỉ có ngành công an, với chức trách, nghĩa vụ của mình, mà nó đòi hỏi cả xã hội phải cùng vào cuộc với những khả năng phù hợp, có thể nhất của mình.

Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là người dân cần xông vào làm thay công việc của lực lượng chức năng. Nhưng có lẽ không có điều gì soi rọi rõ hơn dấu chân tội phạm trong xã hội này bằng “đôi mắt nhân dân”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với lực lượng công an rằng: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba ngàn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có năm vạn cặp mắt, năm vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy phải dựa vào nhân dân, không được xa rời nhân dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Lời căn dặn ấy của Bác còn nguyên giá trị!

Rõ ràng, trấn áp và truy bắt tội phạm, đảm bảo cho nhân dân cuộc sống bình yên không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mạng thiêng liêng của ngành công an. Sứ mạng ấy chắc chắn sẽ hoàn thành nếu lực lượng công an biết dựa vào dân, như cách làm của Công an tỉnh Khánh Hòa hay như quận 12 (TP.HCM) là rất đáng ghi nhận.