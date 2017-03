Sự bất lực của cái két sắt

Bởi lẽ đến ngay cả chiếc két sắt để trong góc bí mật nhất của ngôi nhà, nơi tưởng chừng là an toàn nhất để mỗi gia đình có thể cất chứa những giấy tờ có giá trị, những tài sản chắt chiu cả đời cũng không còn là thành trì đảm bảo nữa thì dân còn biết trông cậy vào đâu?

Người dân bỏ tiền mua két sắt là để mua sự an toàn nhưng khi chính một vị lãnh đạo ngành công an cảnh báo “két sắt cũng không nghĩa lý gì” cho thấy sự hoành hành táo tợn của bọn trộm cắp hiện đã leo thang đến bậc nào.

Thực tế đã chứng minh cảnh báo của vị đại tá công an không có gì quá đáng so với thực tế, đặc biệt là ở TP.HCM - một thành phố đông dân nhất cả nước với nhiều thành phần dân cư phức tạp. Chuyện trộm nhập nha vào đêm khuya, lén lút lấy tài sản như xe cộ, điện thoại, laptop… giờ là chuyện nhỏ và việc bọn chúng rinh nguyên két sắt đã là chuyện thường. Thậm chí đã có trường hợp giữa ban ngày ban mặt mà bọn trộm mang đồ đến đục thủng nguyên một mảng tường nhà rồi chui vào vơ vét nhiều tài sản có giá trị khiến chủ nhà chỉ còn nước khóc ròng.

Nỗi bất an càng lớn hơn khi ngày nay kẻ trộm ngày càng hung tợn, liều lĩnh. Vào nhà trộm tài sản mà bị phát hiện thì chúng sẵn sàng tấn công chủ nhà gây thương tích, thậm chí giết người để tẩu thoát mà cái chết thương tâm của hai cha con ông Nguyễn Lương Chuân (ngụ huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn còn là thời sự nóng hổi. Có lẽ chính vì vậy mà một một phụ nữ (ở Đồng Nai) đã phải nằm im giả vờ ngủ khi phát hiện hai tên trộm nửa đêm vào nhà rinh nguyên cái két sắt chứa hơn trăm triệu đồng vì sợ chúng phát hiện sẽ ra tay.

Công an là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Một trong những nhiệm vụ của ngành được quy định rõ trong Luật Công an nhân dân 2014 là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội. Pháp luật cũng đã trao quyền rất nhiều cho ngành công an để thực hiện nhiệm vụ này.

Vì thế người dân, những người đóng thuế, hoàn toàn có quyền đòi hỏi sự bảo vệ ấy từ lực lượng công an bằng những biện pháp hữu hiệu.

Còn nhớ một vài năm trước, khi vụ tướng cướp chặt tay cướp xe SH nổ ra gây rúng động dư luận, Công an TP.HCM đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để dẹp yên nạn cướp giật trên đường phố và đã đạt nhiều kết quả khả quan. Có lẽ đến thời điểm này, cùng với việc khuyên người dân “cảnh giác, cất giữ, thanh toán tiền qua ngân hàng, khi phát hiện tội phạm báo ngay cho công an”, ngành công an cũng cần đặt ra chương trình đột phá để tấn công vào nạn trộm cắp, đem lại bình yên cho nhân dân.

Người dân cũng không trông mong trở về cái thời đêm ngủ không cần đóng cổng nhưng ít nhất thì cái két sắt cũng phải “có nghĩa lý” và “trộm sợ chủ nhà” chứ không phải “chủ nhà hãi trộm” như bây giờ!