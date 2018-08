Theo đó, có bảy công trình được tăng hoặc áp dụng sai hệ số sử dụng đất so với quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị trong khu vực 930 ha của TP, trong đó có hai công trình ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Thánh Tôn được tăng sai quy định gần 59 m2, 195 m2 sàn xây dựng. Có năm công trình được tăng tầng cao (một tầng) so với chỉ tiêu; bảy công trình được tăng chiều cao 1,6-5 m so với chỉ tiêu quy hoạch. Rồi có một công trình ở đường Phùng Khắc Khoan có tổng vốn đầu tư hơn 18 tỉ đồng thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Xây dựng nhưng quận vẫn cấp. Hay có một công trình ở đường Lưu Văn Lang được quận cấp phép đến tám tầng trong khi thẩm quyền của quận chỉ được cấp phép từ bảy tầng trở xuống…



Kết luận thanh tra trên đã chỉ ngay tám “tội đồ” sẽ bị chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách đô thị quận kiểm điểm vì đã góp phần để xảy ra sai phạm. Cụ thể, trưởng phòng Quản lý đô thị quận cùng bảy chuyên viên có liên can được xác định là có thiếu sót, vi phạm trong công tác tham mưu cấp GPXD. Đáng lưu ý là UBND quận cho rằng chưa có cơ sở xác định họ có tiêu cực, tham nhũng. Lý do là qua làm việc ngẫu nhiên thì các chủ đầu tư của những công trình được cấp GPXD sai đều khẳng định không phải chi thêm chi phí nào khác cho cán bộ, công chức Phòng Quản lý đô thị quận.

Tin nổi không lời trình bày của các chủ đầu tư liên quan khi chính họ được hưởng lợi đặc biệt lớn từ từng mét vuông sàn xây dựng “vàng” được tăng thêm sai quy định và giờ việc chung chi nếu được công khai thừa nhận sẽ khiến họ phải đối diện với pháp luật? Tin nổi không là những “tội đồ” trên chỉ đơn thuần là vì hạn chế về nghiệp vụ, vì sơ suất về kỹ thuật nên đã vô tư tặng rất nhiều diện tích xây dựng sai quy định cho các chủ đầu tư mà giá trị của phần ưu ái ấy có thể là hàng chục, trăm tỉ…? Quan trọng hơn, khi tham mưu sai trái này được phó chủ tịch phụ trách đô thị của quận vì bất cứ lý do nào đó mà chuẩn y để ký GPXD sai, lý gì chỉ có những người tham mưu bị vịn trách nhiệm, còn phó chủ tịch quyền hành đó lại vô can?

Dư luận có quyền nghi ngờ, còn chính quyền chỉ được xử lý dựa trên các chứng cứ nhưng nào giờ không có nhiều người chịu để lại bằng chứng. Vậy khi vi phạm “khủng” đã xảy ra mà không thể có chứng cứ tiêu cực nhằm trị tội tham nhũng đúng với bản chất sai phạm, chính quyền có thể xử lý thật thích đáng hành vi thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, gây hậu quả nghiêm trọng cho công tác quản lý xây dựng trên địa bàn, được không? Tất nhiên, người có quyền cao thì hình phạt càng nặng.

Có thể vì là thanh tra công tác tham mưu của Phòng Quản lý đô thị nên kết luận thanh tra của UBND quận 1 chỉ đề cập đến trách nhiệm của trưởng phòng này cùng các chuyên viên. Nếu vậy thì thời gian gần ắt sẽ có những đánh giá, xem xét phù hợp trách nhiệm của vị phó chủ tịch quận được giao quyền hạn ký cấp GPXD nhưng đã để xảy ra hàng loạt GPXD sai quy định. Cùng chờ vậy.