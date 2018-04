Đây là một đoạn trích trong bức thư ngày 4-3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi “Hội thảo khoa học quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy””.



70 năm qua, uy tín và truyền thống của Công an nhân dân có một bề dày lịch sử vẻ vang bởi những đóng góp cho đất nước, sự hy sinh của hàng vạn chiến sĩ. Tổng Bí thư mong muốn lực lượng Công an nhân dân thực sự là “thanh kiếm và lá chắn”, cũng có nghĩa là từng chiến sĩ công an phải thực sự trong sạch. Bởi hơn ai hết, sứ mạng của mỗi chiến sĩ công an đều gắn với tính mạng, tài sản của nhân dân và sự bình yên của xã hội.

Có thể nói những trường hợp như ông Phan Văn Vĩnh, rồi ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên là những vị tướng trong ngành công an đã bị khởi tố, tạm giam trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ dường như đang làm mờ đi phần nào “thanh kiếm và lá chắn”. Nhưng trước đó, hình ảnh tướng Vĩnh thực sự trở thành một biểu tượng của “bàn tay sắt”. Tên tuổi tướng Vĩnh gắn với hàng loạt vụ án phức tạp, các đại án rúng động xã hội được phá do tướng Vĩnh làm trưởng ban chuyên án.

Những điều này thật trái ngược khi chiều qua, ông Vĩnh đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng.

Khởi tố những người từng là tướng nói trên, dù là đau xót đối với lực lượng công an nhưng chắc chắn đây là lời tuyên bố đanh thép về cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người hay lực lượng lạm dụng quyền lực mà nhân dân giao phó để mưu lợi bất chính. Và đây chính là lời cam kết mạnh mẽ về việc rèn giũa “thanh kiếm và lá chắn” để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đáng chú ý, ngay trong ngày nguyên trung tướng Phan Văn Vĩnh bị bắt, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có công điện về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân.

“Chủ động phát hiện sớm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật, có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân, lợi dụng cương vị công tác, chức quyền làm tổn hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của nhân dân hoặc bị mua chuộc, lôi kéo bởi các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”… để kịp thời ngăn chặn, xử lý, tinh lọc đội ngũ cán bộ ở tất cả cấp công an” - công điện nêu rõ.

Những định hướng cụ thể, thẳng thắn trong công điện này và những quyết tâm vừa qua có thể mang đến hy vọng về “thanh kiếm và lá chắn” không bao giờ bị hoen gỉ.