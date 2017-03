Trưởng ấp huy động người sửa lại lan can cầu bị phá

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 2-8, ông Trần Ngọc Hùng - Trưởng ấp Bình Thạnh (xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Cần Thơ) và là người đã tự nhận là tự ý huy động người để phá dỡ và bẻ cong lan can hàng loạt cây cầu trên địa bàn ấp (?!) đã huy động người dân góp công, góp tiền mua vật liệu về trám lại chân trụ lan can các cây cầu bị đập phá trước đó.

Trao đổi với PV, ông Hùng thừa nhận: “Giờ tôi biết mình đã làm sai, tôi sửa lại”.

Sáng cùng ngày, PV liên lạc với ông Nguyễn Quang Nghị - Bí thư Huyện ủy Phong Điền, tuy nhiên ông Nghị trong ngày phải tiếp xúc cử tri và chỉ nhắn tin cho biết mọi việc đã yêu cầu xã Giai Xuân báo cáo cụ thể, Huyện ủy đang chờ báo cáo để có hướng xem xét chỉ đạo xử lý.





Hình ảnh ghi nhận ngày 2-8 các cây cầu đang được cho trám lại lan can mà trước đó đã đập phá

Liên quan đến vụ việc, chiều 2-8, ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết: “Đây là chuyện phía huyện phải xử lý rốt ráo và việc đúng sai thế nào để địa phương tiếp tục chỉ đạo, giải quyết, thông tin rõ ràng. Nếu sai thì phải sửa, không được đổ lên đổ xuống, giải quyết lòng vòng”.



Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ

Cũng theo ông Lê Văn Tâm, lĩnh vực này do người khác phụ trách nhưng quan điểm cá nhân ông cho rằng: “Việc bẻ lan can cầu là không chấp nhận được vì bất cứ lý do nào. Bởi vì, ở đây nếu nói chuyển bệnh thì từ trước tới nay, người dân vẫn chuyển bệnh bằng nhiều phương tiện chứ không phải bây giờ bẻ lan can mới chuyển bệnh được”.

Ông Lê Văn Tâm cho biết thêm cán bộ nào chỉ đạo vấn đề này thì phải kiểm điểm nghiêm túc.

“Đây là công trình phục vụ nhân dân, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân khi đi lại qua cầu. Khi người dân đi gần mé cầu, người ta còn nắm lan can cầu đi chứ nắn vậy thì họ đi té thì sao. Tôi không đồng ý cách giải thích là việc đập lan can cầu vì mục đích để người dân chuyển bệnh cho thuận tiện” - ông Lê Văn Tâm nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, người dân tại các ấp Thới Thạnh, Bình Thạnh thuộc xã Giai Xuân (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) phản ánh có đến 7/8 chiếc cầu bê tông trên tuyến đường liên ấp bị đập gần đứt phần chân lan can, đẩy dạt ra hai bên nhằm mở rộng không gian cầu.

Người dân nghi vấn mục đích của việc đập phá này là để cho ô tô của một quan chức sống trên địa bàn vào ra được dễ dàng…

Lý giải với PV, ông Trần Ngọc Hùng, Trưởng ấp Bình Thạnh, cho biết: “Thực hiện chủ trương nới rộng cầu của lãnh đạo xã, ấp đã huy động lực lượng đập bỏ phần lan can cầu, sau đó đẩy dạt ra hai bên. Tất cả đều làm như vậy, qua đó ô tô con đi lại dễ dàng”.

Lãnh đạo xã Giai Xuân cũng thừa nhận thông tin này nhưng sau đó lại cho rằng ông Hùng tự tiện làm chứ xã không cho chủ trương hay chỉ đạo và ông Hùng không hiểu do có tác động từ đâu mà lại tự nhìn nhận trách nhiệm về mình.