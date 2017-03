VKS và TANDTC làm việc trực tiếp với Phú Yên về vụ 5 công an đánh chết người

Đoàn công tác của Viện KSNDTC do ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng VKSNDTC làm trưởng đoàn; đoàn công tác của TANDTC do ông Lê Bá Thân, Chánh tòa Hình sự TANDTC làm trưởng đoàn.

Cuộc làm việc buổi sáng diễn ra đến 11g45 tại trụ sở Viện Kiểm sát tỉnh Phú Yên giữa hai đoàn công tác trên với lãnh đạo Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TNND tỉnh, lãnh đạo Viện KSND, TAND TP Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng Viện KSND Tối cao (bên phải) sau cuộc làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh Phú Yên sáng 14-4. Ảnh: TẤN LỘC

Hiện nội dung chi tiết cuộc làm việc chưa được tiết lộ. Trao đổi với báo chí ngay sau cuộc làm việc trên, ông Nguyễn Hải Phong cho biết: “Chúng tôi đang lắng nghe nhiều chiều quá trình giải quyết vụ án chứ chưa có bình bất cứ điều gì. Khi làm những vụ phức tạp, chúng tôi phải thận trọng và phải làm đầy đủ trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Khi nào công khai xử lý vụ việc này, báo cáo Chủ tịch nước, chúng tôi sẽ họp báo cung cấp thông tin”.

Theo kế hoạch, chiều nay, hai đoàn công tác của Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao sẽ làm việc với thường trực Tỉnh ủy Phú Yên xung quanh việc giải quyết vụ án dùng nhục hình trên.

Như PLO đã thông tin, do nghi ngờ liên quan đến một vụ trộm, lúc 3g ngày 13-5-2012, Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Tây Hòa, Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà còng tay, bắt anh Ngô Thanh Kiều đưa trụ sở Công an TP Tuy Hòa. Trong quá trình lấy lời khai, các cán bộ công an thay phiên nhau đánh đập anh Kiều đến chết. Kết luận giám định pháp y cho thấy trên thi thể anh Kiều có 72 vết thương, tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa diễn ra từ 26-3 đến 3-4, TAND TP Tuy Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 5 năm tù; Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên) hai năm tù, Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 18 tháng tù, Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), 15 tháng tù cho hưởng án treo, Đỗ Như Huy (nguyên trung úy, đều là cán bộ Công an TP Tuy Hòa) 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Sau khi báo chí phản ánh, dư luận bày tỏ bất bình về bản án trên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yêu cầu viện trưởng Viện KSND Tối cao, chánh án TAND Tối cao chỉ đạo xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.



Sau khi báo chí phản ánh, ngày 5-7-2012, cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình tại Công an TP Tuy Hòa. Tháng 3-2013, Cục Điều tra Viện KSND Tối cao có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A, thuộc Viện KSND Tối cao) đề nghị truy tố năm bị can cùng tội dùng nhục hình. Sau đó, Vụ 1A đã ủy quyền cho Viện KSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng truy tố, thực hành quyền công tố. Ngày 28-4-2013, Viện KSND TP Tuy Hòa có cáo trạng số 56/VKS-HS truy tố năm công an. Đến ngày 22-5-2013, Viện KSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng số 64/VKS-HS thay thế cho cáo trạng số 56/VKS-HS.

Ngày 10-4, gia đình bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vì cho rằng vụ án để lọt người, lọt tội, áp dụng hình phạt quá nhẹ và bồi thường dân sự không đúng quy định của pháp luật; đồng thời đề nghị khởi tố ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa ba tội: bắt giữ người trái pháp luật, dùng nhục hình, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành cũng kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không đánh anh Kiều, đồng thời đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi của những người đã đánh chết anh Kiều nhưng không nhận tội.

Liên quan đến vụ việc này, nhiều chuyên gia pháp lý đầu ngành như nguyên Phó chánh án TANDTC Đặng Quang Phương, Nguyên chánh tòa Hình sự TANDTC Đinh Văn Quế cũng có các bài phân tích về tội danh của các công an trong vụ án này. Bạn đọc cũng có những phản hồi rất đáng lưu ý xung quanh vụ việc trên.

TẤN LỘC