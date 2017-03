Xử nghiêm việc tài xế xe quá tải quậy

Trước việc hàng trăm tài xế xe tải “quậy” trạm cân Bình Thuận để né trạm, tránh bị xử phạt lỗi quá tải, chiều 24-4, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho hay: Đã có văn bản yêu cầu các lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận kiên trì, làm đến nơi đến chốn và xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm. Đơn vị này cũng yêu cầu Phú Yên và Đồng Nai phải quyết liệt trong việc xử lý xe quá tải để “chia lửa” cho trạm cân Bình Thuận.

Phú Yên, Đồng Nai cần “chia lửa” với Bình Thuận

Theo ông Nguyễn Đức Thắng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ, nguyên nhân khiến xe quá tải dồn ứ về Bình Thuận là do hệ thống trạm cân ở hai đầu miền Trung và miền Nam hoạt động không hiệu quả, nhất là Phú Yên và Đồng Nai. Ở Bình Thuận do lực lượng chức năng xử phạt nghiêm nên khi đi đến đây các xe quá tải không dám chạy, gây ra tình trạng ùn tắc.

“Tổng cục Đường bộ đã có văn bản yêu cầu Phú Yên và Đồng Nai “chia lửa” với Bình Thuận, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, không để xe quá tải “lọt trạm”. Nếu Đồng Nai và Phú Yên cũng hoạt động 24/24 giờ và xử phạt nghiêm thì xe quá tải chạy đường dài sẽ bị chặn, xử lý chứ không có cơ hội đổ dồn, gây sức ép cho Bình Thuận như những ngày qua. Cái chính là các địa phương phải tích cực làm, làm quyết liệt chứ không thể nơi này làm, nơi kia không dẫn đến hiệu quả không cao” - ông Thắng cho hay.





Bãi hạ tải sang hàng tự phát của cánh lái xe để qua trạm cân Bình Thuận. Ảnh: PN

Liên quan đến thông tin Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đề nghị tạm dừng kiểm tra tải trọng xe trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để tránh ùn tắc, phức tạp, ông Thắng nói: Tổng cục chưa nhận được văn bản của Bình Thuận. Tuy nhiên, việc cân xe và xử phạt xe quá tải phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài, không vì bất cứ lý do nào để dừng.

Chấn chỉnh ngay tình trạng lộn xộn tại các trạm cân

Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), cũng cho hay: Cơ quan này đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ công an các địa phương để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, không thể để tình trạng phức tạp như những ngày qua. “Xe quá tải nhiều như thế, nếu không xử phạt thì cầu đường sẽ bị phá hết, đầu tư thế nào cho lại được. Chủ hàng, doanh nghiệp vận tải và lái xe phải nhận thức việc xử phạt là bảo vệ lợi ích cho xã hội chứ không phải lập trạm cân ra là để gây khó cho lái xe và doanh nghiệp” - ông Nghị nói.

Về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm cân, ông Khuất Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho hay: Chính phủ, Bộ GTVT đã có văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương phải có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự các khu vực trạm cân. “Tôi đang soạn thảo văn bản để ngày 25-4 trình lãnh đạo Bộ GTVT ký gửi UBND tỉnh Bình Thuận. Trong đó sẽ đề nghị tỉnh làm rõ trách nhiệm và phải có giải pháp trong việc phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực trạm cân” - ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thì cho hay có nhận được một số thông tin phản ánh về tình trạng tiêu cực. Trong đó có ý kiến cho rằng việc lái xe “quậy” ở trạm cân Bình Thuận là do được giật dây. “Nếu tiêu cực vẫn xảy ra thì người bị thiệt sẽ là các đơn vị làm ăn nghiêm chỉnh. Do đó việc xử lý này cần phải kiên trì, liên tục chứ lúc nghiêm, lúc lỏng thì khó có thể lập lại được trật tự vận tải và đưa giá cước về với giá trị thực” - ông Thanh nói.

THÀNH VĂN