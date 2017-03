Đằng sau mối quan hệ ông bầu - người đẹp: Nỗi khổ của ông bầu

Gần như chỉ có ông bầu đứng sau lưng người đẹp trong giới nghệ thuật biểu diễn chứ hiếm có bà bầu nào tạo được tên tuổi. Trong khi đó, công việc của các ông bầu lại cần tỉ mỉ và chu đáo của phụ nữ…

Cách thức dễ tạo nên tiếng tăm cho các người đẹp là đưa họ tham gia thi sắc đẹp và bằng mọi cách giúp họ “gom” giải thưởng cao. Tuy nhiên, đây cũng là con đường nhiều chông gai nhất, đòi hỏi bầu tốn kém không ít từ thời gian, công sức đến tiền bạc mà kết quả đôi khi chỉ là trắng tay.

Trong mọi hoạt động của người đẹp thường xuyên có bóng dáng của ông bầu. Trong ảnh: Bầu Tiến (thứ hai từ trái sang) - Câu lạc bộ Người mẫu Hoa Hướng Dương tại TP.HCM - đang theo sát thí sinh của mình trong buổi chụp ảnh tại đảo Tuần Châu. Ảnh: HÒA BÌNH

Chăm người đẹp như chăm công chúa

Hiện tại, nhiều người ý thức được rằng việc đăng quang hoa hậu có thể thay đổi cả cuộc đời nên chuẩn bị, đầu tư rất cao. Hiếm thí sinh nào tự thân đi thi mà có được giải cao. Cũng sẽ có những gương mặt sáng giá không có ai đỡ đầu. Thế nhưng vào cuộc thi, rất nhiều khả năng các thí sinh này sẽ nhận được lời đề nghị hợp tác, giúp đỡ từ phía các ông bầu hoặc đơn vị nào đó.

Tại mỗi cuộc thi nhan sắc, rất dễ nhận ra hàng nhóm ông bầu tay xách nách mang giỏ đồ dùng đi theo người đẹp thí sinh. Những ông bầu tuổi thường chưa quá 40 này sẵn sàng đi mua từng món đồ lót phụ nữ lẫn phụ tùng đi kèm như dụng cụ độn ngực, độn mông, lót giày… Khi áo quần thí sinh rách, sút chỉ, sút cườm…, chính họ ngồi kết lại...

Chuyên gia trang điểm-làm tóc Phúc Nguyễn - người từng làm nên tên tuổi một loạt người đẹp: Trương Thị May, Huỳnh Phạm Ngọc, Diễm Châu… nói rằng chăm người đẹp cũng như chăm công chúa.

Phúc Nguyễn là chủ một spa sang trọng và sở hữu một số bất động sản với khá nhiều nhân viên dưới quyền. Vậy mà trong những cuộc thi hoa hậu, anh vẫn phải tất bật phục vụ người đẹp như bất kỳ ông bầu nào. Anh kể về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 với “gà nhà” là á hậu 1 Vũ Thị Hoàng My: “Khi My vừa về đến phòng, tôi và một chuyên viên trang điểm vội vàng giúp em tẩy trang, thay quần áo. Sau khi lén nấu nước sôi (vì không được phép đun nấu trong phòng), chúng tôi đổ vào cái sọt rác có bọc bao nylon để My ngâm chân vì em phải đứng cả ngày trên giày cao gót. Sau đó, chúng tôi giúp My xông mặt, nấu yến cho em ăn vì cả ngày My đã hoạt động mệt mỏi, mà việc giữ gìn nhan sắc trong những ngày này rất quan trọng. Khi My đi ngủ, tôi mới đổ giỏ đồ hằng ngày của em ra, xem lịch hoạt động ngày mai là gì, cần những gì thì cất vào giỏ cho em, kể cả đồ ăn vặt. Quần áo ngày mai em mặc tôi cũng ủi sẵn. Đồ em thay ra mình giặt, hư hỏng gì tôi sửa lại liền. Sáng em thức dậy, tôi lại phục vụ sẵn sàng đồ ăn, trang điểm, làm tóc... Bài vở của em thì tôi làm giùm... Khi nào bị kiểm tra phòng, tôi chui xuống gầm giường hay vô tủ trốn để em không bị trừ điểm. Mình phải ở chung mới chăm sóc các em được chu đáo”…

Chăm sóc là một chuyện, đầu tư cho người đẹp lại là chuyện khác. Không ít gia đình khá giả bỏ tiền ra thuê chuyên viên trang điểm, đầu tư áo quần, mướn người dạy cách đi đứng cho con thi hoa hậu. Tuy nhiên, với sự thương mại và chuyên nghiệp hóa ngày càng cao ở các cuộc thi nhan sắc, xu thế thí sinh đi thi có bầu chăm lo đang chiếm ưu thế.

Hai năm, lọ lem thành hoa hậu

Nhìn lại sẽ thấy phần lớn người đẹp có danh hiệu thời gian gần đây đều đi lên từ sự đỡ đầu của một ông bầu hay một tên tuổi nổi tiếng trong nghề. Chính các nhà tổ chức cũng hướng vào những công ty người mẫu, lò đào tạo hoa hậu có tiếng để tìm thí sinh và nhắm sẵn một vài gương mặt tiềm năng. Do vậy, các ông bầu xuất hiện ngày càng nhiều, từ chuyên nghiệp như một công ty đến đơn lẻ như một chuyên viên làm tóc, chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế thời trang bắt tay nhau cùng làm. Ở miền Bắc, Câu lạc bộ Người mẫu Hải Phòng, Công ty New Talent, Elite Việt Nam… ở Hà Nội là những lò luyện hoa hậu được nhiều người biết đến. Ở miền Tây có bầu Phú, Đăng Hùng, Vũ Phong, mới đây xuất hiện thêm những nhóm mới như Duy - Trạng… Ở miền Nam, ai cũng biết tên tuổi của nhà thiết kế-chuyên gia trang điểm Việt Hùng luôn gắn liền với thành công của hoa hậu Mai Phương Thúy…

Kinh phí đầu tư cho mỗi người đẹp từ vài chục đến vài trăm triệu đồng trở lên, tùy khả năng tài chính của bầu. Bầu Việt Hùng kể: “Ngay từ lúc đăng ký hồ sơ mình đã phải chăm chút trang phục cho mấy cô rồi. Ở mỗi vòng thi mình phải chuẩn bị vài bộ đồ dạ hội, áo dài. Đó là chưa kể trang phục thường ngày, phỏng vấn, hoạt động thể thao, chụp ảnh thời trang, đi biển, làm từ thiện, dự tiệc… Mỗi bộ trang phục lại đi kèm trang sức, giày dép khác nhau…”. Đó là chưa kể những món đầu tư khác bằng các mối quan hệ của những ông bầu có kinh nghiệm, có uy tín, có thế lực như lo việc học hành, rèn luyện cho thí sinh; lo những hoạt động bên ngoài, chụp ảnh đủ kiểu để có cớ PR thí sinh trên các báo. Bên cạnh đó, bầu nào cũng không quên “chiêu” huy động tất cả các mối quan hệ quen biết lên mạng bầu chọn cho thí sinh của mình.

Phúc Nguyễn cho hay anh đã phải mất hai năm để biến một cô bé thi rớt đại học, gia cảnh không mấy khá giả thành á hậu HM thanh lịch hôm nay với bản lý lịch trích ngang sáng đẹp. Nhận lời giúp HM, Phúc Nguyễn tạo điều kiện tối đa cho HM có tự tin trong giao tiếp khi đưa cô bước vào thế giới sang trọng. Cô được anh nhờ người dạy nhảy, múa, luyện piano chuẩn bị cho phần thi năng khiếu. HM cũng trở nên sành điệu hơn với những bộ trang phục đắt tiền do ông bầu mua hay mượn. Da dẻ, nhan sắc của HM được chăm sóc tối đa để chờ ngày thi thố. Việc học hành của cô cũng được ông bầu giúp sang trọng hóa bằng cách đăng ký vào Trường RMIT…

Họ đã nói Có nhiều mối quan hệ giữa bầu và người đẹp. Cấp thấp nhất là bầu đặt ra tỉ lệ ăn chia rõ ràng với người đẹp muốn đăng quang. Còn tôi làm vì lòng đam mê, vì muốn đánh cuộc với bản thân nhận định về người mình đỡ đầu luôn luôn đúng. Tôi hạnh phúc và rất thích cảm giác được nhìn thấy những cô bé đổi đời từ chính tác động của mình. Bầu PHÚC NGUYỄN Khi làm, tôi không tính toán, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Tôi không đặt điều kiện gì khi nhận đỡ đầu cho các em. Tôi vui vì các em cũng rất thương tôi, khi thắng giải vẫn hành xử đẹp với tôi. Tôi thường chỉ đồng ý nhận những em có khả năng có giải cao. Cũng có khi mình trắng tay nhưng tôi không buồn vì mình hỗ trợ cho các em chủ yếu vì đam mê. Bầu NGUYỄN TẤN TRẠNG

HÒA BÌNH