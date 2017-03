Đạo diễn phim Mất xác lên tiếng về nghi án kiếm tiền từ vụ Cát Tường

Bộ phim Mất xác kể về Y Linh (diễn viên Tina Tình đóng), cô gái nghèo xinh đẹp làm nghề chèo đò trên sông, và phải lòng một người đàn ông làm nghề bác sĩ tên Sinh (diễn viên Hoàng Phúc). Nhưng do không môn đăng hộ đối, mối tình này bị gia đình bác sĩ Sinh ngăn cấm. Y Linh mang thai, Sinh đưa tiền cho cô phá thai rồi từ đó hai người không gặp nữa. Y Linh về lại với gia đình của mình, bị dì ghẻ (diễn viên Phi Thanh Vân thủ vai) ép đi làm gái, rồi từ đó vào con đường bán thân trên sông nước. Sau này, con gái của Linh là Ban Mai (diễn viên Song Ngư) lại đem lòng yêu Nam An (Only C), con của bác sĩ Sinh, từ đó mà Linh và Sinh hội ngộ, mở ra thêm những bí mật về quá khứ giữa hai người.