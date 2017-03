Cháu bé bị ngáng dây vào cổ có nguy cơ bại não

Chiều 5-5, BS Trần Văn Ân, Phó Giám đốc BV Đa Khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), thông tin về trường hợp bé NTT (11 tuổi), ngụ xã Khánh Thạnh Tân (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) bị dây ngáng vào cổ, chân không tiếp đất… sau khi cấp cứu đã qua cơn nguy kịch.



Cháu T. vẫn đang được BV tiếp tục hồi sức tích cực, phải thở bằng máy. Sức khỏe cháu phục hồi rất chậm, chưa thể nhận biết chung quanh nhưng có đáp ứng vận động mắt.

Theo BS Ân, cháu T. có nguy cơ bị bại não khá cao vì thời gian thiếu ôxy lên não kéo dài trước khi vào BV. Dự đoán cần có thời gian chăm sóc điều trị kéo dài.



Cháu T. đang được BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu điều trị.

Anh NHM (cha của cháu T.) cho biết cháu T. đang là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Khánh Thạnh Tân 2. Cháu là học sinh giỏi nên gia đình khẳng định cháu không có hiện tượng gì bất thường về trí não.

Sáng 2-5, cháu T. đùa giỡn với em họ (ba tuổi) ở gian chòi phía sau nhà. Đến 11 giờ 30, thím của cháu T. phát hiện cháu đang bị ngáng sợi dây chuối ở cổ, người treo lơ lửng trên thanh cây ngang.

Theo nhận định của gia đình, có thể do cháu bất cẩn trong khi đùa giỡn nên mới gặp tai nạn hi hữu như trên. Mặc dù chân của cháu T. chỉ cách mặt đất khoảng 0,5 cm nhưng do bị thiếu ôxy thở kéo dài nên sức khỏe của cháu khá nguy kịch.

Gia đình chuyển cháu đi cấp cứu tại BV Đa khoa Cù Lao Minh, sau đó chuyển sang BV đa khoa tỉnh điều trị đến nay.