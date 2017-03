Honda Việt Nam khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo LXAT tiêu chuẩn quốc tế

Trong thời gian qua, tình hình giao thông ở Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, ngày càng trở nên phức tạp với xu hướng dịch chuyển từ sử dụng xe máy sang ô tô nhiều hơn và tai nạn giao thông do ô tô gây ra có chiều hướng gia tăng. Theo đó, việc đào tạo để có đội ngũ lái xe ô tô an toàn và chuyên nghiệp sẽ là một trong những giải pháp quan trọng giúp thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông ở Việt Nam. Vì vậy, Honda Việt Nam mong muốn đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo lái xe an toàn (LXAT) mới với trang thiết bị tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam.





Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Đào tạo LXAT mới của Honda Việt Nam

Dự án nói trên được xây dựng mới tại trụ sở Công ty (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), cách Hà Nội khoảng 30 km, trên diện tích hơn 30.000 m2. Dự kiến Trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2017 và cung cấp các khóa đào tạo cho khoảng 12.000 người/năm.



Được biết Trung tâm Đào tại LXAT của Honda Việt Nam được xây dựng với tiêu chuẩn quốc tế theo mô hình của Honda tại Nhật Bản và Singapore. Trung tâm cũng được thiết kế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam như hiện đại, đầy đủ các khu vực chức năng phục vụ đào tạo kỹ năng cơ bản theo tiêu chuẩn Việt Nam và các khu vực đào tạo kỹ năng nâng cao cho xe mô tô và ô tô theo tiêu chuẩn quốc tế như khu phanh đường trơn trượt, phản xạ phanh tức thời, đường ngập nước, gập ghềnh, khu tập xe địa hình... theo tiêu chuẩn quốc tế. Các trang thiết bị đào tạo được nhập khẩu, đảm bảo cho đào tạo chất lượng cao. Hệ thống sát hạch cấp bằng tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam cho xe mô tô (hạng A1, A2) và ô tô (hạng B1, B2) cũng được lắp đặt... Đặc biệt, đội ngũ hướng dẫn viên được tập huấn đào tạo tại các Trung tâm Đào tạo LXAT tại Suzuka, Hamanako tiên tiến nhất của Honda tại Nhật Bản và trung tâm đào tạo lái xe an toàn BBDC (Bukit Batoc Driving Center) ở Singapore. Giáo trình đào tạo được xây dựng có tham khảo tài liệu đào tạo của Honda Nhật Bản và Singapore, được phát triển phù hợp với tình hình giao thông ở Việt Nam. Sẽ đào tạo đa dạng cho nhiều đối tượng khách hàng, xe mô tô và ô tô từ cơ bản đến nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.



Phác thảo mô hình Trung tâm Đào tạo LXAT tiêu chuẩn quốc tế

Công ty Honda Việt Nam mong muốn Trung tâm Đào tạo LXAT tiêu chuẩn quốc tế này khi đi vào hoạt động sẽ giúp tạo ra chuẩn mực mới, cải thiện chất lượng hoạt động đào tạo LXAT cho xe máy và ô tô ở Việt Nam, từ đó nỗ lực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng xã hội giao thông văn minh và an toàn hơn.