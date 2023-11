1 tháng rưỡi có tới 232 trường hợp vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, nhà báo

Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, từ ngày 30-8 đến ngày 15-10, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và xử lí các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, các Tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Với sự quyết liệt trong xử lí vi phạm về nồng độ cồn, TNGT liên quan đến rượu bia đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và trước liền kề.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. Ảnh CA

Các tổ công tác của Bộ Công an do Cục CSGT làm tổ trưởng đã phối hợp với công an các địa phương tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lí chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Theo đó, các tổ công tác đã tổ chức 316 ca kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đã trực tiếp kiểm soát 197.932 phương tiện (96.990 xe ô tô, 100.942 xe mô tô và xe máy điện, xe 3 bánh). Qua đó phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lí 6.391 trường hợp vi phạm (1.202 xe ô tô, 5.160 xe mô tô, 28 xe máy điện, 1 xe ba bánh).

Trong đó, có 6.119 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 32 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 12 trường vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 187 trường hợp vi phạm khác.

Qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, nhà báo…. Cụ thể, có 184 trường hợp là cán bộ, công chức, 15 trường hợp là phóng viên, báo chí. Các trường hợp này ngoài xử lí theo quy định, Cục CSGT còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lí nghiêm theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Quá trình kiểm tra, xử lí nồng độ cồn, các tổ công tác của Bộ Công an đã phát hiện, trực tiếp, bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho Công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng. Chuyển cơ quan CSĐT để xác minh, xử lí 37 vụ, trong đó 24 vụ liên quan đến ma túy, 10 vụ liên quan đến GPLX không do cơ quan thẩm quyền cấp, 2 vụ không chấp hành có dấu hiệu chống người thi hành công vụ; 1 vụ có dấu hiệu đục số khung, số máy, gắn biển số không đúng với xe đang điều khiển (Đà Nẵng).

PHI HÙNG