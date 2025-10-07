AI và Pháp luật: Xây dựng khung pháp lý thích ứng và bền vững cho Việt Nam 07/10/2025 16:32

(PLO)- Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam” với sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật; đại diện các sở ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Sáng nay (ngày 7-10), Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM phối hợp cùng báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học “AI và Pháp luật: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật; đại diện các sở ban, ngành và các cơ quan báo chí.

Hội thảo tập trung bàn luận, trao đổi về bốn nhóm vấn đề: Thứ nhất: Tác động của AI đến hệ thống pháp luật, kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam. Thứ hai: Các ứng dụng mới về công nghệ và AI cho việc thực hành pháp luật. Thứ ba: Thực tiễn ứng dụng AI vào một hoạt động hành nghề điển hình tại Việt Nam và các thách thức pháp lý đặt ra. Thứ tư: Thực tiễn ứng dụng AI vào hoạt động xét xử và tranh tụng tại Việt Nam.