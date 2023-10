Ăn heo, tủy heo có phải là thức ăn bổ dưỡng như lời đồn?

Từ trước tới nay, nhiều người tin rằng óc heo và tủy heo là thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe, bởi câu nói "ăn gì bổ nấy". Theo đó, óc heo được truyền miệng là có thể giúp chữa các bệnh liên quan tới trí nhớ, giúp bổ não, tăng cường trí tuệ, trị các chứng nhức đầu chóng mặt, suy nhược cơ thể...

Óc heo và tủy heo thường được dân gian truyền miệng là có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Ảnh: HẠ QUYÊN



Điều này có đúng sự thật?

Óc heo, tủy heo có tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng trong óc heo và tủy heo ra sao?

Theo Viện dinh dưỡng quốc gia, để biết được một thực phẩm có thực sự bổ và tốt với cơ thể không thì cần xem thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm.

Đơn vị này đã đưa ra bảng so sánh các chất dinh dưỡng có trong 100 gram thực phẩm các loại:

Thực phẩm Chất

đạm

(g) Chất béo

(g) Canxi

(mg) Phốt

pho

(mg) Sắt

(mg) Vitamin

A (mg)

B1

(mg) B2

(mg) PP

(mg) C

(mg) Óc heo 9 9,5 7 311 1,6 0,14 0,2 2,8 Tủy heo 2,3 82,2 Gan heo 18,8 3,6 7 333 12 6000 0,4 2,4 16,2 18 Gan gà 16,2 3,4 21 260 8,2 6960 0,38 1,63 10,4 7 Tim heo

15,1 3,2 7 213 5,9 8 0,34 0,49 5,7 Thịt nạc

thăn 19 7 7 190 1 0,9 0,18 4,4 Thịt gà 20,3 13,1 12 200 1,5 120 0,15 0,2 8,1 4 Thịt bò 21 3,8 12 226 3,1 12 0,1 0,14 4,2 1

Như vậy có thể thấy nếu so sánh bảng thành phần dinh dưỡng của óc heo, tủy heo với một số phủ tạng khác như tim, gan heo, gan gà hoặc thịt gà, thịt bò, thịt heo... thì hàm lượng các chất dinh dưỡng khá thấp

Theo đó hàm lượng chất đạm của óc heo chỉ bằng một nửa so với gan, của tủy heo thì chỉ bằng 1/9 so với gan. Ngay cả so với các sản phẩm thịt khác như gà, bò, heo thì hàm lượng chất đạm có trong tủy, óc heo thấp hơn nhiều.

Bên cạnh đó, theo Viện dinh dưỡng quốc gia, nếu xét về hàm lượng vitamin A, trong óc và tủy heo đều không có. Trong khi đó đây là loại vitamin tốt cho sự phát triển của trẻ và chống lão hóa ở người cao tuổi.

"Như vậy, óc và tủy heo chỉ là loại thực phẩm bình thường, không phải là loại thức ăn bổ dưỡng. Chúng ta không nên ăn quá nhiều, đặc biệt với người cao tuổi và người đã bị cholesterol"- Viện dinh dưỡng khuyến nghị.

Ăn óc heo có tốt cho não và sức khỏe?

Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết, óc heo là thực phẩm chứa hàm lượng cholesterol rất cao. Ước tính trong 100 gram óc heo có tới 2195 mg cholesterol, trong khi nhu cầu cholesterol hàng ngày chỉ cần dưới 300 mg. Đây là chất dễ gây xơ vữa động mạch ở người lớn.

Như vậy chỉ cần ăn 100 gram óc heo thì lượng cholesterol đã cao gấp 7 lần nhu cầu hàng ngày. Điều đó cho thấy óc không phải là thực phẩm bổ dưỡng như nhiều người lầm tưởng, và sẽ gây hại cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều.

"Một đứa trẻ thông minh hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố như di truyền, phương pháp nuôi dưỡng, dạy dỗ, không phụ thuộc vào việc ăn óc heo hay không"- Viện dinh dưỡng nhấn mạnh.

Chính vì thế, cần cho trẻ ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng ở tỷ lệ cân đối hợp lý bằng cách ăn đa dạng các loại thực phẩm để cung cấp dưỡng chất cho sự phát triển của trí não và thể chất.

Ngoài ra, óc heo cũng không có tác dụng chữa đau đầu, bởi trong óc heo chứa rất nhiều cholesterol, khi tiêu thụ quá nhiều sẽ dẫn đến xơ vữa động mạch. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tăng huyết áp, gây đau đầu, chính vì thế càng ăn óc heo thì càng có thể gây chứng đau đầu càng tăng.

HẠ QUYÊN