1 phụ nữ ở Thủ Đức dính bẫy ‘tình ngoại’ 280 triệu

Hàng trăm phụ nữ sập bẫy vì lòng tham Tháng 5-2020, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ Bộ Công an phá đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng của hàng trăm phụ nữ khắp các tỉnh, thành. Nhóm này hoạt động xuyên quốc gia, gồm người Nigeria kết hợp với người trong nước lên mạng làm quen các phụ nữ, tán tỉnh, hứa sang Việt Nam chung sống, gửi quà, tiền. Từ Campuchia, nhóm này chuyển thông tin nạn nhân cho nhóm người trong nước giả danh nhân viên hải quan, công ty chuyển phát nhanh thông báo với nạn nhân là quà tặng có giá trị cao hoặc một số tiền USD lớn đã về Việt Nam, yêu cầu nạn nhân đóng phí để nhận... Mỗi ngày nhóm trong nước gọi đến hàng chục phụ nữ và các nạn nhân chuyển từ 1 triệu đến 500 triệu đồng. Lý do các nạn nhân sập bẫy là lòng tham.