8 xe tông liên hoàn trên cầu vượt An Sương, 2 tài xế mắc kẹt

Chừng 18 giờ ngày 2-12, trong cơn mưa, xe tải hạng nặng chở hàng chạy trên cầu vượt An Sương hướng từ quận 12 về hướng Thủ Đức.



Khi đang lên dốc cầu, xe được cho là giảm tốc khiến tài xế Võ Văn Dũng (56 tuổi) điều khiển ô tô 7 chỗ chở theo một giám đốc người ngoại quốc chạy phía sau thắng gấp, bẻ lái về phải.



Tai nạn liên hoàn tám xe trên cầu vượt An Sương khiến hai tài xế mắc kẹt trong cabin. Ảnh NT

Do giảm tốc đột ngột, sáu xe chạy liền kế tông vào nhau, đẩy ô tô 7 chỗ của tài xế Dũng lao vào gầm xe tải phía trước tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn.

Tai nạn khiến hai tài xế trên hai xe tải sau cùng mắc kẹt trong cabin. Một người bị gãy chân, không thể tự thoát ra.



Giao thông qua khu vực tai nạn bị ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh NT

Nhiều tài xế khác chạy tới dùng các phương tiện sẵn có cạy cửa, giải cứu người này đưa ra ngoài. Lực lượng CSGT hỗ trợ, chặn một ô tô bốn chỗ đưa người bị nạn đi cấp cứu. Người mắc kẹt còn lại tự thoát ra, xây xát nhẹ.

Tám xe gồm năm xe tải, một xe đầu kéo, một bán tải và xe bảy chỗ hư hỏng nằm chắn một làn đường gây kẹt cứng kéo dài nhiều km hướng về vòng xoay An Lạc. Lực lượng cảnh sát giao khá vất vả điều tiết, xử lý hiện trường tai nạn.



Lực lượng chức năng phối hợp với các tài xế đưa tài xế bị thương vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh NT

Theo tài xế Dũng, do trời mưa, chiếc xe tải phía trước thắng gấp khiến mình nhấn phanh đột ngột. “Nhưng lúc đó chưa có va chạm, tôi đã giữ khoảng cách an toàn. Do chiếc ô tô bán tải phía sau đã tông, đẩy xe của tôi lao vào gầm xe trước rồi hàng loạt xe tải phía sau tông liên hoàn, tôi cứ tưởng là nổ vỏ” – ông Dũng nói.

Đến hơn 20 giờ tối cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong.

Cầu vượt An Sương thông xe 18 năm về trước. Cầu dài 246m (chưa kể 215m đường dẫn hai đầu), rộng 18,6m với 4 làn xe. Khu vực ngã tư An Sương từng là điểm đen về tai nạn giao thông.

Năm 2020, hai nhánh cuối cùng của hầm chui An Sương được thông suốt, các xe có thể chạy theo hướng từ quốc lộ 22 về đường Trường Chinh để vào trung tâm thành phố và ngược lại. Đây là một trong các giải pháp nhằm giảm thiểu mật độ phương tiện vào giờ cao điểm và tai nạn giao thông.