Bắt nhóm cưỡng đoạt tiền của người mua gom phế liệu

Sáng 22-8, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho hay cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam năm người để điều tra tội cưỡng đoạt tài sản.

Năm bị can gồm Huỳnh Minh Sang (30 tuổi, ngụ phường 4, TP Tuy Hòa), Nguyễn Tấn Thịnh (33 tuổi, ngụ xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, Phú Yên), Đào Thế Phong (22 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa), Vũ Minh Trường (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa), Trần Ngọc Thủy (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang).

Trong đó Trường, Thủy còn bị khởi tố thêm tội tàng trữ trái phép chất ma túy.



Lực lượng Công an TP Tuy Hòa bắt quả tang nhóm thanh niên cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CAND

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cũng khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Văn Đình Cường (31 tuổi, ngụ xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 12-8, bà Lê Thị Hòa (62 tuổi, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang) cùng hai người khác đến một công trình xây dựng ở TP Tuy Hòa để thu mua sắt phế liệu.

Bà Hòa bị một nhóm thanh niên, trong đó có người tự xưng là “Zét” (tức Văn Đình Cường) liên tục gọi điện thoại đe dọa.

Nhóm thanh niên này yêu cầu bà Hòa phải để cho Cường thu mua phế liệu tại công trình trên, nếu không sẽ không cho xe tải của bà Hòa vào công trình để chở phế liệu. Nếu bà Hòa muốn vào công trình chở phế liệu thì phải đưa cho Cường 40 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, bà Hòa xin Cường giảm số tiền phải đưa cho Cường xuống còn 35 triệu đồng để xe tải được vào công trình mua gom phế liệu.

Đến 18g cùng ngày, Cường gọi điện yêu cầu bà Hòa đến trước một quán cà phê để giao tiền cho Cường. Khi nhóm thanh niên trên đang nhận tiền thì bị Công an TP Tuy Hòa bắt quả tang. Công an đã bắt giữ năm nghi phạm gồm Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Tấn Thịnh, Đào Thế Phong, Vũ Minh Trường, Trần Ngọc Thủy. Riêng Văn Đình Cường chạy thoát.



Huỳnh Minh Sang. Ảnh: CA

Lực lượng công an thu giữ tại hiện trường một ô tô bảy chỗ, một mô tô Honda SH, dao, mã tấu, bình xịt hơi cay, 30 triệu đồng của người bị hại...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ một lượng ma túy do Vũ Minh Trường, Trần Ngọc Thủy mua về sử dụng. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số hung khí, tang vật khác.



Công an TP Tuy Hòa nhận định các nghi phạm gây ra vụ án trên là băng nhóm hoạt động phức tạp trên địa bàn TP Tuy Hòa và các địa bàn giáp ranh. Băng nhóm này có biểu hiện hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi trong thời gian gần đây, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Hoạt động của băng nhóm tội phạm trên có tính chất liều lĩnh, manh động, có sự chuẩn bị kỹ về công cụ, phương tiện, hung khí để sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị bắt giữ...



Văn Đình Cường đang bị truy nã. Ảnh: do Công an TP Tuy Hòa cung cấp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng, vụ việc liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa thông báo những ai là bị hại hãy tích cực tố giác, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan. (Gặp điều tra viên Lê Thành Cương, địa chỉ 233 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP Tuy Hòa, số điện thoại 02573.823030)