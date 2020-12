Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Thị Chanh, nghi can giết người, cướp tài sản gây chấn động tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Đây là vụ án mạng mà các trinh sát xếp vào loại án mờ, án truy xét nhưng từ nhận định cũng như vạch hướng điều tra khoa học, logic nên chỉ sau 12 ngày, ban chuyên án đã bắt giữ được nghi can.



Công an di lý nghi can từ TP.HCM về Bình Thuận. Ảnh nhỏ: Công an hỏi cung nhanh nghi can tại khách sạn). (Ảnh do công an cung cấp)



Thẩm tra nhóm thợ hồ, sàng lọc hàng trăm người



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, gần 15 giờ ngày 1-12, Công an thị trấn Phan Rí Cửa (Bình Thuận) nhận tin báo của người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong phát hiện bà Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) tử vong tại nhà riêng. Nạn nhân nằm ngửa trên tấm nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có vết thương...

Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt. Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định đây là án mạng, nạn nhân đã bị hung thủ giết chết, trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương trên đỉnh đầu; đồ đạc trong nhà không có xáo trộn. Nạn nhân là phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà này.

Qua báo cáo ban đầu, giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập ban chuyên án do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, làm trưởng ban, có nhiệm vụ khẩn trương truy xét, khoanh vùng nghi phạm, xác minh và điều tra làm rõ vụ án. Hàng chục trinh sát được tung vào điều tra.

Trong khoảng thời gian xảy ra án mạng, sát nhà nạn nhân Lan có công trình xây dựng nhà ở và bà Lan có cho nhóm thợ hồ gửi đồ nghề trong nhà, chỉ nơi để chìa khóa nhà cho họ.

Sáng 1-12, một thợ hồ đến nhà bà Lan để lấy đồ nghề nhưng cửa khóa bên ngoài. Do có chìa khóa nên ông tự mở cửa vào và phát hiện bà Lan nằm trên nệm, gối úp lên mặt. Tưởng chủ nhà ngủ nên ông này lấy đồ nghề rồi khép cửa, qua công trình làm việc.

Đến 14 giờ 40 cùng ngày, ông quay lại nhà bà Lan để lấy thêm đồ nghề nhưng vẫn thấy bà Lan nằm im với tư thế trên. Nghi ngờ, ông này đến kiểm tra và tá hỏa phát hiện bà Lan đã tử vong.

Từ hiện trường không có dấu vết xáo trộn, ban chuyên án xác định khả năng cao hung thủ là người quen với nạn nhân. Hàng chục trinh sát được huy động để sàng lọc, lấy lời khai hàng trăm người nghi vấn và tất cả đều được loại bỏ.

Lần ra hung thủ nhờ xác định thời gian nạn nhân tử vong

Trong quá trình xác minh, điều tra, các trinh sát thu thập được thông tin là trước ngày vụ án xảy ra, cậu của nạn nhân có đưa người tình là một phụ nữ trung niên từ TP.HCM về và sau khi xảy ra án mạng thì không thấy người phụ nữ này.

Trinh sát làm việc với người cậu của nạn nhân và một số người khác, họ đều khẳng định người phụ nữ nói trên đã rời Phan Rí Cửa vào đêm 30-11 trong khi vụ án mạng xảy ra ngày 1-12. Chiều tối 30-11, bà Lan còn đến nhà hàng xóm chơi và đến hơn 18 giờ mới về. Những người hàng xóm còn khẳng định tối 30-11, bà Lan vẫn đeo rất nhiều trang sức nhưng khi phát hiện bà tử vong thì số nữ trang không còn trên người.

Tuy nhiên, trong hồ sơ giám định tử thi, các bác sĩ pháp y xác định nạn nhân có thể đã tử vong hơn 20 tiếng đồng hồ trước khi được phát hiện.

Không loại trừ người phụ nữ này là nghi can của vụ án nên các trinh sát tập trung hướng điều tra vào người này. Nhưng khi làm việc với người cậu của nạn nhân, người này khai là chỉ biết người tình tên là Diệu Tâm, quê ở Thừa Thiên-Huế nhưng vào TP.HCM sinh sống đã lâu, không có nơi ở cố định. Số điện thoại của người phụ nữ này cũng không liên lạc được.

Từ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định người phụ nữ này là nghi can nên ban chuyên án huy động tối đa trinh sát vào TP.HCM phối hợp truy xét, dò tìm các tiệm vàng có khả năng hung thủ sẽ bán nữ trang.

Nhiều biện pháp nghiệp vụ đồng bộ được áp dụng. Đến tối 12-12, ban chuyên án xác định nghi can tên thật là Lê Thị Chanh (48 tuổi). Tối 10-12, Chanh đến thuê phòng ở một khách sạn tại khu Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đến 23 giờ ngày 12-12, một “nữ tạp vụ” vào kiểm tra phòng ở của Chanh vì có tiếng động bất thường. Khi vào trong, “nữ tạp vụ” dễ dàng khống chế Chanh.

Kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên bàn nước trong phòng khách sạn của Chanh có “lá thư tuyệt vọng” do Chanh viết trên giấy học trò.

Mở đầu bức thư viết: “Cuộc đời tôi quá nhiều bất hạnh, giờ tôi cũng tuyệt vọng quá rồi... nên tôi tự kết liễu đời mình cho khỏi đau đớn”. Lá thư còn viết do không có gia đình, chồng con nên khi phát hiện, nhờ mọi người thiêu, mang cốt về chùa và do tự nguyện chết nên xin không khám nghiệm...

Bước đầu Chanh khai nhận khi về Phan Rí Cửa chơi, phát hiện bà Lan mang nhiều nữ trang nên nảy sinh lòng tham.

Tối 30-11, Chanh đến nhà bà Lan trò chuyện, lựa lúc bà Lan sơ hở, Chanh đã dùng đoạn gỗ tấn công vào vùng đầu khiến nạn nhân ngã trên nệm. Sau đó Chanh dùng gối đè mạnh lên mặt cho đến khi nạn nhân tắt thở rồi cướp đi hai nhẫn vàng, bông tai, bộ vòng tay bảy chiếc và sợi dây chuyền của nạn nhân. Sau đó Chanh ra khóa cửa ngoài, rời khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố bị can Chanh.