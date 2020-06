Bắt thêm 6 người trong vụ buôn 20 kg ma túy ở Long An

Sáng 6-6, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Công an tỉnh Svay Riêng (Campuchia) đã phối hợp với Công an thủ đô Phnôm Pênh, tổ chức khám xét căn nhà số 80 và 82 đường số 10 ấp Prếk Liếp, phường Prếk Liếp, quận Ch Rôi Choong Va, thủ đô Phnôm Pênh vào chiều 28-5.



Hai người quốc tịch Campuchia bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Ek Xa Rít (34 tuổi), Xuôn Kim Bô (quốc tịch Campuchia) và bốn người Việt Nam là Mã Kim Nguyên (24 tuổi), Trần Tấn Lợi (23 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (43 tuổi) và Bùi Văn Quang (28 tuổi).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một khẩu súng AK báng xếp; một khẩu súng ngắn, hai băng đạn, ma túy và nhiều tang vật khác.

Biên phòng tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và chuyển giao về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.



Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 26-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cùng lực lượng chức năng bắt giữ Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, quê thị xã Kiến Tường, tạm trú phường 5, quận 8, TP.HCM) đang vận chuyển trái phép 20,8 kg ma túy tại đường biên giới xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An).

Theo đó, các trinh sát phòng, chống ma túy phát hiện Khanh có cất giấu ba khẩu súng quân dụng. Trong đó có hai khẩu súng quân dụng, đạn...