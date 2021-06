Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Hùng (47 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) về tội trộm cắp tài sản.



Tang vật các vụ trộm do Đặng Văn Hùng thực hiện. Ảnh: QM

Theo điều tra ban đầu, để có tiền cờ bạc và tiêu xài, Hùng đã nảy sinh ý định trộm tài sản.

Khoảng 00 giờ ngày 22-4, Hùng phát hiện nhà anh PCH (khu vực ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) cửa khép hờ và mọi người đã ngủ say nên lẻn vào trong tìm tài sản trộm.

Vào nhà, Hùng cạy khóa tủ lấy trộm khoảng 8,1 chỉ vàng và 24 triệu đồng.

Lúc này, anh H. thức giấc phát hiện liền tri hô nên Hùng đã tông cửa sau tẩu thoát cùng số tiền, vàng đã trộm. Hôm sau, Hùng đem tài sản trộm được bán cho một người lạ mặt tại TP Long Xuyên lấy tiền cờ bạc hết.

Qua sàng lọc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ Hùng khi đang trên đường đi chơi cờ bạc ở huyện Chợ Mới.

Tại cơ quan công an, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai trước đó đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm xe máy khác trên địa bàn tỉnh.

Đặng Văn Hùng cùng là bị can đang bị Công an huyện Thoại Sơn, An Giang truy nã về tội trộm cắp tài sản.