Bình Dương: Giết vợ xong lên facebook đòi tự tử

Ngày 31-3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ nghi can Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, quê Thanh Hoá) để điều tra hành vi giết người.



Trước đó, đêm 13-2, sau khi giết chết vợ Nam điện thoại cho một người bạn thú nhận vụ việc và nhờ bạn đến kiểm tra xem người vợ còn sống hay đã chết. Khi người đàn ông tới nơi ở của chị Trang thì phát hiện chị Trang đã tử vong trên nền nhà.

Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, xác định nạn nhân bị vỡ hộp sọ, xuất huyết não. Tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một cây búa nghi là hung khí gây án.

Sau khi bỏ trốn, nghi can lên facebook đòi tự tử. Qua nhiều ngày tiến hành truy tìm, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện hung thủ đang lẩn trốn ở TP.HCM, nên đã phối hợp cùng Công an TP.HCM bắt giữ.

Được biết, Nam và nạn nhân Nguyễn Thị Thu Trang (36 tuổi, quê xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương). Trong quá trình chung sống, Nam và chị Trang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông, đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc Nam ra tay sát hại vợ vào ngày 13-2.